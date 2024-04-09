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Дмитрий Плотников
Приговор для мобилизованных. Операция в Часовом Яре отличается от Артёмовска и Авдеевки

ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки

3:36
Силовые структуры » Военные новости

Никто не надеется, что город у Артёмовска — Часов Яр, которые ВСУ также превратили в крепость, сдастся без боя.

ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Всё так, да не так

Но аналитики утверждают, что там всё будет не так, как в Авдеевке и в том же Артёмовске.

Российские штурмовики ворвались на восточные окраины города и уже закрепились там. Выбить наших солдат с позиций у националистов не получается. С юга и севера Вооруженные силы Российской Федерации успешно давят на врага, вынуждая обнажать фланги и отступать. Да, всё очень похоже на операции под Авдеевкой и Артёмовском, поскольку там тоже русские бойцы брали в клещи врага. Но существуют и различия.

Аналитики отметили в несколько раз возросшую интенсивность ударов боевой авиацией и артиллерией. Бандеровцы не имеют возможности проводить ротацию живой силы. Они там находятся на местах, где они и были при наступлении ВС РФ. Подмога украинцам подойти не может, поскольку уничтожается ещё на подходах. Раненых не эвакуируют, поскольку боевики знают, что тут же получат очередную порцию погибших.

Число прилётов ФАБ-250/500 с универсальным модулем коррекции и планирования увеличилось почти в два раза. Если в первые дни российского наступления на позиции националистов киевского режима в микрорайоне "Канал" прилетало 15-20 авиационных бомб, то сейчас фиксируется по 30-35 штук — и плотность ударов каждый день увеличивается.

Эволюция армии

По всей вероятности, основной урок артёмовского штурма армией РФ выучен ещё на этапе планирования нынешней операции. И тактика выжженной земли и "обнуление" укреплённых районов армии Украины используется в приоритете.

Над городом постоянно проводится разведка беспилотниками и самолётами. Всё, что российские войска обнаруживают с воздуха, тут же накрывается артиллеристами и планирующими фугасными бомбами. Однако и уходить из Часова Яра украинским подразделениям нельзя. Ещё одно медйиное поражение киевская власть может не пережить.

Билет в один конец

Вот и получается, что враг в ловушке. Точно также было в Авдеевке и Артёмовске. Но!

Если Артёмовск российская армия брала большой кровью, то Авдеевка давалась куда проще — кадровые русские части, добровольческие формирования и мобилизованные уже почувствовали свое превосходство и мощь. Отсюда и тактика ВС РФ в Часов Яре — российская армия дерётся тут не спеша и аккуратно.

Украинская армия периодически отправляет в микрорайон небольшие диверсионные группы, которые впрочем буквально мгновенно уничтожаются русскими.

Главная часть гарнизона на восточной части "Канала" — это бригады "тероборонщиков", загнанные в глубину укрепрайонов и редко вылезающие на свет. Наверное, именно их оставили в качестве заслона перед российской армией, чтобы кадровые части смогли занять оборону вдоль канала Северский Донец.

Повторюсь, всё это уже было и в Артёмовске, и в Авдеевке, и в Соледаре, и много ещё где и каждый раз неизбежно приводило к обвалу фронта.

Националисты сломлены, хотя пока не сдаются. Они ждут, что Зеленский отправит сюда тысячи новых мобилизантов. Однако все они попадут в жертву Западу буквально на убой. Собственные амбиции президента Украины обойдутся, как обычно, кровью простых украинцев.

А мы воспринимаем Часов Яр уже спокойно, работаем методично…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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