По порядку рассчитайсь! Сколько ЗРК Patriot нужно Украине и сколько их осталось по всему миру?

Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского

5:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ срочно нужны 5-7 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

Уже в апреле их число в запросах главы Незалежной выросло до 25 ЗРК.

Арифметика войны

А сколько же всего систем американского производства было поставлено в Вооружённые силы Украины и может ли Запад дать столько, сколько выпрашивают националисты во главе со своим комиком?

В каких "попугаях" считать ЗРК?

Выпуск и поставки систем "Пэтриот" в Соединённых Штатах осуществляют в так называемых батальонных комплектах. В идеале в каждый из таких комплектов, как правило, включаются четыре батареи. Выходит, что каждый батальонный комплект насчитывает от 24 до 64 пусковых установок. В запросе украинского президента 25 батальонных комплектов должны иметь от 400 до 800 (!) пусковых установок. Это при том, что настоящее число пусковых в 25-ти батальонах из-за их невероятно высокого ценника не превысит 100 единиц.

Проще говоря, запрос Киева на создание глобальной системы противовоздушной обороны на дармовщинку был абсолютно утопическим уже на этапе придумывания самой просьбы, не говоря уже об обсуждении деталей сделки.

Сколько "Пэтриотов" существует в мире на самом деле?

Незадолго до очередного выклянчивания Зеленского Киев уже подсчитал, что в мире есть примерно 100 комплексов Patriot, которыми Запад может "выделить" Украине. По всей вероятности, речь идёт о сотне батареях ЗРК, то бишь приблизительно о 12-16 батальонных комплектах, что также является запредельной цифрой. При цене каждой батареи в 1 млрд долларов фактический запрос жадного Зеленского составляет плюс-минус 100 млрд долларов, что сопоставимо с суммарной военной и финансовой помощью киевской власти от коллективного Запада с начала российской спецоперации.

Главная проблема в том, что даже в Штатах изготовлено и используется меньше "Пэтриотов", чем выпрашивает украинская сторона. Всего ВС США получили 15 батальонов, (60 батарей из 100), о запросе которых заявила Украина.

Саттелиты американцев, куда Вашингтон продаёт продают свои Patriot, имеют вообще по 5 батарей, в лучшем случае 7 (например, Германия), а 4 батареи есть в Израиле. И только совсем уж "шестёрки" США имеют более десяти — 15 в Саудовской Аравии, около 15 на Тайване. Общее число пусковых ЗРК вне Штатов может составить приблизительно 200-220 единиц, что примерно равно 50 батарей, или 12 батальонов.

Исходя из вышесказанного, выполнение запроса Владимира Зеленского на построение глобальной системы противовоздушной обороны с прикрытием нужного количества инфраструктурных потенциальных целей включает в себя абсолютно все существующие ЗРК Patriot в мире.

Запрос более чем нескромный и, естественно, Запад не готов идти на такие жертвы ради какой-то там Украины. Даже ради уничтожения русских…

Досье

ЗРК Patriot, или MIM-104 Patriot — это американский комплекс, разработанный компанией Raytheon.

Основные характеристики

Дальность поражения:

Ракеты PAC-3: до 180 км по аэродинамическим целям и до 60 км по баллистическим целям

Ракеты GEM-T: до 320 км по аэродинамическим целям и до 160 км по баллистическим целям

Высота поражения: до 25 км

Максимальная скорость цели: до 1600 м/с (примерно 5,8 Маха)

Тип ракеты: управляемая, твердотопливная.

Модификации:

PAC-2: базовая модификация, принятая на вооружение в 1982 году

PAC-3: модернизированная модификация с более совершенной ракетой, принятая на вооружение в 2001 году

PAC-3 MSE: модификация с повышенной дальностью поражения и улучшенной системой противодействия радиоэлектронным помехам, принятая на вооружение в 2015 году

GEM-T: модификация, предназначенная для ПРО, разрабатывается.

ЗРК Patriot состоит на вооружении армий США и 16 других стран, включая:

Германию

Японию

Израиль

Саудовскую Аравию

ОАЭ

Польшу

Катар

Румынию

Грецию

Литву

Кувейт

Таиланд

Тайвань

Турцию

Иорданию.

ЗРК Patriot применялся в нескольких войнах и конфликтах, включая:

Войну в Персидском заливе (1991)

Войну в Косове (1999)

Войну в Ираке (2003-2011)

Гражданскую войну в Сирии (с 2011 года).

Споры:

ЗРК Patriot не раз подвергался критике за свою высокую стоимость и эффективность. В 2024 году Польша заявила, что не может передать Украине свои ЗРК Patriot, так как ей самой они нужны для защиты собственного воздушного пространства. Немецкие СМИ сообщили, что ЗРК Patriot, поставленные в Украину, не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-32.