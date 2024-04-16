Сводка с фронта: освобождение села Семёновка, армия России в Часове Яре подходит к реке

Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часове Яре ВДВ давит ВСУ

4:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на вторник, 16 апреля.

Артёмовское направление

Сегодня основное внимание приковано к освобождению города Часов Яр. Здесь у армии России есть определённые успехи — она продвинулась вглубь вражеских позиций. Российские штурмовики продавили ВСУ на ряде участков и закрепились в районах города. Сейчас идут бои на ул. Зеленая и смещаются к каналу реки Северский Донец. Особенно тут надо отметить Ивановскую 98-ю гвардейскую дивизию ВДВ, которая продолжает наступать.

Продолжаются штурмы восточных окраин города, российские бойцы пытаются максимально использовать возможности для сковывания врага и расширять уже контролируемую территорию. Главная задача — выход ВС РФ на важные транспортные линии армии Украины и полное давление на оборону националистов на этом фронте.

Авдеевское направление

Российская армия в районе Авдеевки активно наступает, особенные успехи по направлению к Новобахмутовке, тут расширяется зона контроля РФ. Бойцы РФ уже заняли садовое товарищество "Заря".

"На северном фланге российские войска заняли СТ "Заря", южнее от него закрепились вдоль дороги и вдоль лесополосы на восточной окраине ставка́ Гусятник севернее Бердычей. Продвижение на участке шириной до 2 километров на глубину до 1,4 километра", — признают сами украинские военные аналитики.

Также поступила информация, что посёлок Семёновка после ожесточённых боёв был освобождён. Штурмовики РФ давят южнее и севернее села Уманское, там формируются клещи.

Западнее Бердычей также продвижение. Артиллеристы отрабатывают цели в тылу ВСУ: наносятся удары по логистике киевского режима и по его резервам под Новосёловкой Первой. Смещение боёв к западу говорит о том, что "мясные атаки" ВСУ, для проведения которых сюда перебрасывалось немало бандеровцев, не увенчались успехом и ВС РФ продолжают движение.

Донецкое направление

На этом фронте российская группировка ведёт наступление. В районе Новомихайловки идёт сражение за каждый дом. Продолжается укрепление позиций на южных окраинах Красногоровки, 5-я бригада на юго-востоке полностью заняла дачный поселок, и полностью взяла высотки по ул. Кутузова, а теперь двигается на север в направлении ул. Центральная. Западнее идёт продвижение в центр города, вдоль ул. Ватутина, Железнодорожная и Лермонтова. До Новобахмутовки осталось 500 м.

Последнюю неделю бандеровцы пытались выбить ВС РФ из города, но всё было тщетно. Теперь ВСУ откатываются — оставляют позиции и отползают на запад.

На Херсонском направлении в районе Крынок продолжаются бои. Украинская армия активно использует беспилотники и артиллерию. На Запорожском направлении продолжаются тяжёлые бои в селе Работино, где стороны используют весь спектр оружия и средств: от штурмовых подразделений до тяжёлой артиллерии. Активные бои и в районе посёлков Урожайное и Старомайорское. Здесь задача армии России — закрепить успех и продвинуться дальше, а также создать условия для давления на националистов киевского режима и возможного окружения ключевых укрепрайонов.

Накануне в Харьковской области был сильнейший прилёт "Искандеров". В соцсетях бандеровцев поднялся жуткий вой, по всей вероятности, потери были очень серьёзными. Возможно также, что были ликвидированы очень важные "шишки" ВСУ.