Растите назад! Генсек НАТО приказал России не быть сильной и уничтожить "Цирконы"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по приказу своих кураторов из Вашингтона вынужден говорить всякую чушь, после чего у многих возникают вопросы по его вменяемости и адекватности.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain