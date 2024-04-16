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Дмитрий Плотников
Растите назад! Генсек НАТО приказал России не быть сильной и уничтожить "Цирконы"

Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам"

Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по приказу своих кураторов из Вашингтона вынужден говорить всякую чушь, после чего у многих возникают вопросы по его вменяемости и адекватности.

Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам"
Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain

У Йенса инфлюэнца?

Вот и на днях он заявил, что Россия должна снизить количество гиперзвуковых ракет "Циркон" в своём арсенале. Также генсек Североатлантического альянса, топая ножкой, продолжал бить фонтаном грёз: он заявил, что Россия ко всему прочему должна проводить консультации с НАТО перед непосредственной установкой этих ракет.

Казалось бы, человек бредит? Но посыл его хозяев понятен. Ведь именно их идеи несёт говорящая голова под названием "Столтенберг".

И вот что имеют в виду англосаксы, пишущие программу генсеку военного блока: всего один российский ракетный крейсер в океане сразу поменяет весь мировой расклад сил, поскольку гегемония США и Великобритании в Мировом океане будет низложена. Ведь даже все авианосцы в этом случае не спасут.

Природа гегемонии англосаксов

А что кроется в природе мирового господства англосаксов? Как раз владение мировыми морскими путями. Ведь именно в этом они видят мощь, богатство и могущество.

Ведь что такое торговля для "островных" государств, которыми в той или иной мере являются Соединённые Штаты и Соединённое Королевство. Морская торговля для англосаксов играет ключевую роль, поскольку обеспечивает связь с остальным миром. Она позволяет экспортировать и импортировать товары, услуги и технологии, поддерживая экономику страны и способствуя её развитию.

Основные направления морской торговли включают Европу, Азию и Латинскую Америку. Преимущества морской торговли для США включают низкую стоимость по сравнению с другими видами транспорта, высокую грузоподъёмность судов и развитую инфраструктуру портов. И бережёт это всё военный флот.

А поскольку от "Цирконов" нет спасения, то и чувствовать англосаксы себя будут в океанах теперь весьма неуютно.

Словом, равный соперник на морских просторах — это уже повод для того, чтобы члены династии транснациональных компаний в своих кроватках в Вашингтоне и Лондоне спали неспокойно.

Досье

Ракета "Циркон" — это российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная НПО машиностроения. Она была принята на вооружение 4 января 2023 года.

"Циркон" считается одним из самых мощных видов оружия в мире. Ракета способна развивать скорость до 9 Махов (примерно 11 000 км/ч) и поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
Ракета оснащена неядерной боевой частью мощностью около 300-400 килограмм. Она может быть запущена с надводных кораблей и подводных лодок.

"Циркон" — это важный шаг вперед в развитии российских военных технологий. Она позволяет России наносить удары по вражеским кораблям на больших расстояниях, что значительно повышает её возможности в области обороны.

Вот некоторые из ключевых характеристик ракеты "Циркон":

  • Скорость: до 9 Махов (примерно 11 000 км/ч)
  • Дальность: до 1000 километров
  • Боевая часть: неядерная, мощностью около 300-400 килограмм
  • Носители: надводные корабли и подводные лодки.

Ракета "Циркон" — это грозное оружие, которое меняет правила игры в области морских вооружений. Она представляет собой серьёзную угрозу для вражеских кораблей и является важным фактором сдерживания.

Самая страшная для НАТО ракета: Россию заставят сократить арсенал?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато йенс столтенберг
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