Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Россию, у Часова Яра ВС РФ атакуют с флангов

Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на субботу, 20 апреля.

Артёмовское направление

В самом городе Часов Яр атаки немного поутихли. Основные боевые столкновения идут на флангах — у села Клещеевка на южном и у посёлка Богдановка на северном. Тактика охватов с флангов себя зарекомендовала весьма хорошо, поэтому ВС РФ не видят смысла отказываться от неё. Интенсивность работы военной авиации и артиллерии по позициям боевиков сохраняется.

Авдеевское направление

На этом участке сутки ознаменовались мощным продвижением в населённом пункте Нетайлово. После артиллерийской подготовки армия России вошла в посёлок и взяла под контроль большую его часть. Противник занимает позиции в застройке в северной части села. Встречные бои продолжаются и в соседнем населённике Уманское.

В районе села Очеретино тяжёлые бои. По сообщениям с мест, враг отправил сюда две резервные механизированные бригады, чтобы удержать оборону. Некоторые опорники несколько раз переходили из рук в руки, но в результате остались за россиянами. В селе Новокалиново российская группировка атакует с юга и востока, расширяя зону контроля. В посёлках Бердычи и Семёновка не смолкают ожесточённые бои, пока освободить населённые пункты не удаётся.

Южнодонецкое направление

Здесь локальные бои южнее села Урожайное. Не прекращаются тяжёлые бои за Новомихайловку, там боевики ВСУ держатся за позиции на западе села. Южнее российская армия оттеснила неприятеля из ещё одного опорника. В городе Красногоровка русская группа зачищает подконтрольную часть. ВКС РФ и артиллеристы помогают готовить штурм самого мощного укрепрайона здесь — завода огнеупоров. Выступ линии фронта около Невельского зачищен бойцами ВС РФ после рывка от села Первомайское на юг.

Херсонское направление

Морские пехотинцы ВСУ продолжают удерживать позиции в селе Крынки, а также пытаются перебросить сюда резервы. Отмечены удары беспилотников и артиллерийские обстрелы с двух сторон.

Террористические атаки Киева

Массовая атака украинских БПЛА произошла ночью на ряд регионов РФ. Уничтожено 50 дронов, погибло двое и повреждения получили объекты инфраструктуры.

В н. п. Пороз Белгородской области беспилотник сбросил на жилой дом два взрывных устройства. Погибла женщина, прикованная к постели, и её супруг. Сын их успел выскочить из полыхающего дома.

В Малоярославецком районе Калужской области беспилотный аппарат атаковал электроподстанцию. Пострадавших нет.

В Кардымовском районе Смоленской области Киев атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Все дроны были сбиты, однако после падения обломков произошёл пожар цистерны с горюче-смазочными материалами.

В Брянской области повреждена электроподстанция. 6 БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и 1 уничтожен над Суземским районом.

Над территорией Рязанской области средствами ПВО и РЭБ были подавлены беспилотники. По предварительным данным, материального ущерба и пострадавших нет.

Два беспилотных аппарата сбиты в Тульской области. На месте падения обломков дрона работают экстренные и силовые службы.

Над Московской областью были уничтожена два дрона. На месте находятся экстренные службы.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Липецкой области. Над столицей региона была объявлена воздушная тревога. Всю ночь там сохранялся жёлтый уровень опасности, а отменён был только в 6 утра.