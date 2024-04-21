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Дмитрий Плотников
Калеки имени Макрона. Безрукие и безногие французы повалили с Украины домой

Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска на фронте продолжают успешно выполнять поставленные задачи, заодно утилизируя иностранных наёмников и маргиналов.

Первые убитые и покалеченные французы едут с Украины домой
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Понты президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в своё время "рисанулся" на весь мир, когда заявил, что не только будет помогать националистам киевского режима вооружением, но и пошлёт туда своих солдат, которые "дадут отпор солдатам Путина".

И вот приходит информация, что в местах боевых действий произошло нечто неприятное для лидера Франции. Уж во всяком случае, Макрон никак не ожидал, что многие наёмники из Пятой республики так быстро закончат своё "сафари на русских".

Мы уже сообщали, что в апреле высокоточные ракеты российской армии серьёзно проредили ряды приехавших сюда "солдат удачи". В частности, были ликвидированы несколько мест дислокации армии Франции.

Кто к нам с мечом…

Итак, в Одессе было уничтожено около 100 военнослужащих из Франции и прочих стран. Это произошло, когда по санаторию "Мриа" прилетел точный разящий боеприпас. Надо сказать, что ещё около сотни поедут домой без той или иной конечности. А кто-то и без обеих.

Буквально через несколько дней в Славянске были ликвидированы французские спецы артиллеристы-разведчики, которые приволокли для неонацистов самоходную артиллерийскую установку CAESAR.

"По данным, представители 3-го пехотного полка французского иностранного легиона накануне прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. По предварительной информации, первая группа из 100 человек — специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений", — сообщала за несколько дней до прилёта "Военная хроника".

И, наконец, в городе Чернигов были уничтожены французские инженеры, которые с комфортом расположились в гостинице "Профсоюзная". Надо отметить, что там ещё было немало различной наёмной мерзости, но ошмётки рук-ног не стали расфасовывать по национальности и сгребли все в одну мусорную яму.

"Чернигов. Погибло намного больше военных, чем сообщалось официально (власти заявляли: 18 погибли и 76 ранены). Все утырки-командиры, разместившие казарму в гостинице города, что привело к смерти военных от российских ракет, должны быть наказаны!!" — бился в истерике бывший депутат Верховной рады Украины националист Украины Игорь Мосийчук.

Европа, мотай на ус

В моих строках нет никакого злорадства или ненависти, простое констатирование фактов. Но эти факты должны стать жесточайшим уроком для всех тех, кто посмел встать в ряды неонацистов, подняв оружие на Россию.

Очень надеюсь, что у Макрона число потерь французских граждан уже преодолело психологически критичную отметку. Мало того, что российские воины поставляют во Францию трупы, очень бы хотелось, чтобы на утренний круассан в кафе заглядывали бы безногие и безрукие французы, которые поверили своему продажному президенту-нарциссу.

Ибо с закопанных трупов спрос не велик, а к этим бедолагам у адекватных французов будет немало вопросов. Что будут отвечать калеки, пострадавшие даже не за клоуна-наркомана Зеленского, а за интересы далёкого Вашингтона?

Удар ТРЕМЯ ракетами ОТРК Искандер по гостинице Профсоюзной в Чернигове по высшему командованию ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу одесса франция славянск чернигов эммануэль макрон
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