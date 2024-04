Калеки имени Макрона. Безрукие и безногие французы повалили с Украины домой

Российские войска на фронте продолжают успешно выполнять поставленные задачи, заодно утилизируя иностранных наёмников и маргиналов.

