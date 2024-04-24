Сводка с фронта: громкий арест в Минобороны РФ, перспективы после освобождения Очеретино

В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представляем военную сводку на среду, 24 апреля.

Авдеевское направление

Тут российские войска триумфально освободили посёлок Очеретино: стремительный рывок бойцов ВС РФ деморализовал бандеровцев, и те бросили позиции. На данный момент армия России закрепляется и отбивает контратаки. Попутно она хорошо продвинулась в Новобахмутовке, освобождение этого населённого пункта уже близко.

На восточном фланге встречные бои в Новокалиново, где противник пока держит позиции. В посёлках Бердычи и Семёновка враг ещё сражается на окраинах, но взятие Очеретино обесценило для ВСУ всё сопротивление.

Маленькая победа в Очеретино даст возможность реализовать несколько задач, исходя из того, что посёлок входил во вторую линию украинской обороны, находясь на высотке. А необычность данной ситуации в том, что впервые с прошлого лета этот достаточно крупный населённик был взят очень быстро – без утомительных штурмов и больших потерь.

Следующей целью русских бойцов может стать село Воздвиженка. Там проходит автотрасса Красноармейск — Константиновка, которая является логистической артерией националистов и они ещё серьёзно там не окопались.

Чтобы двигаться дальше, армии РФ надо будет подтянуть фланги: Новобахмутовку, Бердычи, Новокалиново, Соловьёво и Керамик. Далее — рубеж обороны неонацистов в Новосёлке и Карловке. А третьей линии у украинской армии на этом направлении нет и создать ее они не успеют.

Артёмовское направление

Российская армия в городе Часов Яре продолжает штурм мкр. "Канал" на восточном фланге. Оборона боевиков ВСУ и плотное минирование местности создают сложность для российского продвижения. Армия Украины активно использует БПЛА, а также пытается готовить оборону по западному рубежу канала "Северский Донец — Донбасс".

Донецкое направление

Тут зачищено село Новомихайловка, русские бойцы двигаются к посёлку Парасковиевка. В н. п. Победа враг безуспешно атакует позиции ВС РФ. В селе Георгиевка есть продвижение армии России. Жёсткие бои за Красногоровку: российская группировка расширяет здесь зоны контроля на юге и с востоке. Готовится штурм завода "огнеупоров", где бандеровцы хорошо укрепились за эти 10 лет. От села Первомайское армия России уверенно продвигается в посёлке Невельское, зачищая позиции ВСУ, оказавшиеся в "кармане".

Теракты Киева

За сегодняшнюю ночь были пресечены попытки националистов совершить очередные террористические атаки с применением беспилотных аппаратов самолётного типа. Российские системы ПВО уничтожили и перехватили 8 дронов киевской банды: 3 — над территорией Курской области, 2 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Белгородской области и ещё 1 — над территорией Смоленской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Арест замминистра обороны

Накануне стало известно о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. По информации Следственного комитета, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Согласно закону, ему грозит срок до 15 лет.

Сообщается, что Иванова охраняли сотрудники специального отряда МО РФ, которые имели приказ стрелять на поражение при попытке его ареста. Это значит, что его задержание в помещении Минобороны или во время движения кортежа было исключено. Замминистр обороны мог быть задержан во время "организованной встречи", где его охраны не было: в Кремле, или на специальном объекте, контролируемом ФСБ или ФСО.