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Дмитрий Плотников
Удары по депо и ж/д инфраструктуре на Украине. Почему так долго тянули с этим

Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины

Силовые структуры » Военные новости

Итак, в середине апреля российская армия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре на Украине.

Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины
Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Удары по "железке"

Несколько массированных ударов разбили ж/д станции Днепр-Главный, Кривой Рог-Главный, Павлоград-1, а также железнодорожную станцию Синельниково.

Удары такие не наносились давно, и после вывода из строя главных объектов энергетики их последствия необходимо изучить чуть внимательнее.

Все вышеперечисленные объекты относятся к приднепровскому ж/д узлу и располагаются относительно недалеко друг от друга. Уничтожен был не только груз на складах и платформах, но и также непосредственно подвижной состав — электрические и дизельные тяговые локомотивы, в том числе пассажирские. Кстати, интересно, что сразу после поражения железнодорожных станций ракетами "Искандер", был нанесён удар и по Запорожскому электровозоремонтному заводу.

Насколько уничтоженные цели важны?

Ж/д транспорт всегда был и до сих пор остаётся главным инструментом логистики ВСУ. Самое основное в этом вопросе наличие функционирующих локомотивов и работающих депо, потому что подвижной состав — сложновосполнимый и очень недешёвый ресурс для Киева.

В 2018 году в Незалежной оставалось порядка полутысячи исправных локомотивов различного типа, а значит единовременный вывод из строя даже десяти штук — весьма чувствительная потеря для "Укрзалізницы" При этом основную часть украинского тягового парка до начала специальной операции составляли электровозы (около 70% от общего количества локомотивов).

Даже в те времена замена и ремонт большинства техники решались путём "донорства" и шансов на улучшение не было даже до СВО. После ударов ВС РФ по энергомощностям использовать электровозы стало очень проблематично. При этом железнодорожный транспорт остаётся для Киева безальтернативным видом логистики. Сегодня выбор там невелик: или ж/д, или тысячи грузовых машин, перевозка которыми будет неудобна, поскольку сильно растягивается логистическое плечо.

Почему не начали раньше бить по депо?

Кроме зданий депо, армия России стала уничтожать и тяговые подстанции, а без них, разумеется, локомотивы парализованы. Тем более, что "Приднепровская железная дорога" — это главный логистический хаб националистов для заброски ресурсов на Запорожский фронт и на Донбасс, и без её функционирования у боевиков ВСУ не будет вооружения, боеприпасов, снабжения и ротации.

Учитывая факт, что на Украине сегодня в теме "предстоящее крупное наступление русских", то можно предполагать, что до его гипотетического старта перед армией России поставлена задача по максимуму затруднить и изолировать доставку военных грузов, сковав силы бандеровцев в Приднепровье. Масштабные удары по локомотивным депо и подстанциям, конечно, должны быть согласованы с тактическими задумками на фронте и не должны наноситься самостоятельно, в отрыве от планирования Генштаба РФ.

Наиболее сильно последствия ударов по названным объектам Украины скажутся на снабжении ВСУ после старта мобилизации. Если президент Владимир Зеленский подпишет указ о мобилизации, и он вступит в силу, а сам процесс будет осложнять ситуация с разбитой энергетикой и дефицитом подвижного состава, то снабжать и перекидывать войска, а также маневрировать личным составом украинцы смогут с большим трудом и ценой огромных потерь.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днепропетровск
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