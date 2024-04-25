Сводка с фронта: спецназ "АрБат" освободил Новобахмутовку, на мине подорвался танк "Царь-мангал"

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.
Представляем военную сводку на четверг, 25 апреля.
Спецназовцы батальона "АрБат" вместе со "штурмами" 15-й мотострелковой бригады 2-й армии освободили Новобахмутовку от ВСУ. Армия Украины всё дальше бежит от Авдеевки. Группировка "Отважных" заняла стратегическую высотку и расширяет фланги, заняв Очеретино, завершая взятие посёлков Бердычи и Семёновка.
На северном фланге 100-я украинская механизированная бригада (переформатированная из волынских тероборонщиков) брошена в качестве подкрепления, а 47-я пытается удержать Соловьёво, но поступает информация о том, что и там давят русские бойцы. И уже утром пришла информация, что группировка "О" вошла в Соловьёво при поддержке артиллеристов и лётчиков. Воины 2-й армии "Центр" уже приступили к штурму населённого пункта, в которое убежали потрепанные части нернацистов из Новобахмутовки.
Здесь штурмовики двух бригад 1АК ВС РФ с жесточайшими боями зачистили южную часть города Красногоровка. Они там закрепились и сегодня продолжат "разбираться" с заводом огнеупоров. 5-я бригада этого российского корпуса взяла юг города и прорывается к его центру. Также продолжается наступление русских солдат на вокзал, который тоже был взят под контроль. Украинские ресурсы признали практически полную потерю городской южной части.
"Бои в Красногоровке носят крайне жёсткий характер, а противник подтянул свою артиллерию почти до самого города", — пишет украинский военный аналитик Константин Машовец.
Но в утренней сводке Генштаба ВСУ Красногоровка упомянута как место, где армия Украины пытается сдержать атаки российских войск, стремящихся прорвать оборону националистов.
Также в боях за Красногоровку на мине подорвался танк, более известный как "Царь-мангал" — обшитая листами стали российская штурмовая машина. Танк эвакуирован с поля боя, а после ремонта вернётся в строй.
На этом фронте Вооружённые силы Украины подтянули серьёзное подкрепление. Продолжаются тяжёлые бои, бандеровцы контратакуют, продвижения нет ни у кого. В городе Часове Яре в микрорайоне "Канал" украинская группировка несёт большие потери за счёт работы ВКС России и русских артиллеристов. Армия России также улучшает позиции у посёлка Богдановка.
На фоне обещанной американской помощи Украине активизировались обстрелы мирных городов РФ. Несколько ракет перехвачено у Донецка, в Белгородской области опять обстреляно Шебекино. Очередные нефтеперегонные заводы пострадали от беспилотников ВСУ в Смоленской области. В Липецкой области попадание в цех тракторного завода. Всего над Россией за сутки сбито 299 ракет и дронов.
Тыл Украины
Боевая авиация РФ в Одессе нанесла удары по воинской части с ремонтными цехами и складами, где попутно рухнула ЛЭП, оставив часть города без электричества. В Доброполье уничтожен склад БК.
Сегодня утром слышны взрывы у города Черкассы. Там атакован объект критической инфраструктуры.
"По воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — признали власти и добавили, что погибших нет.
Перед этим они заявляли о ракете, которая летела в сторону города.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.