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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: спецназ "АрБат" освободил Новобахмутовку, на мине подорвался танк "Царь-мангал"

"Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

"Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на четверг, 25 апреля.

Авдеевское направление

Спецназовцы батальона "АрБат" вместе со "штурмами" 15-й мотострелковой бригады 2-й армии освободили Новобахмутовку от ВСУ. Армия Украины всё дальше бежит от Авдеевки. Группировка "Отважных" заняла стратегическую высотку и расширяет фланги, заняв Очеретино, завершая взятие посёлков Бердычи и Семёновка.

На северном фланге 100-я украинская механизированная бригада (переформатированная из волынских тероборонщиков) брошена в качестве подкрепления, а 47-я пытается удержать Соловьёво, но поступает информация о том, что и там давят русские бойцы. И уже утром пришла информация, что группировка "О" вошла в Соловьёво при поддержке артиллеристов и лётчиков. Воины 2-й армии "Центр" уже приступили к штурму населённого пункта, в которое убежали потрепанные части нернацистов из Новобахмутовки.

Донецкое направление

Здесь штурмовики двух бригад 1АК ВС РФ с жесточайшими боями зачистили южную часть города Красногоровка. Они там закрепились и сегодня продолжат "разбираться" с заводом огнеупоров. 5-я бригада этого российского корпуса взяла юг города и прорывается к его центру. Также продолжается наступление русских солдат на вокзал, который тоже был взят под контроль. Украинские ресурсы признали практически полную потерю городской южной части.

"Бои в Красногоровке носят крайне жёсткий характер, а противник подтянул свою артиллерию почти до самого города", — пишет украинский военный аналитик Константин Машовец.

Но в утренней сводке Генштаба ВСУ Красногоровка упомянута как место, где армия Украины пытается сдержать атаки российских войск, стремящихся прорвать оборону националистов.

Также в боях за Красногоровку на мине подорвался танк, более известный как "Царь-мангал" — обшитая листами стали российская штурмовая машина. Танк эвакуирован с поля боя, а после ремонта вернётся в строй.

Артёмовское направление

На этом фронте Вооружённые силы Украины подтянули серьёзное подкрепление. Продолжаются тяжёлые бои, бандеровцы контратакуют, продвижения нет ни у кого. В городе Часове Яре в микрорайоне "Канал" украинская группировка несёт большие потери за счёт работы ВКС России и русских артиллеристов. Армия России также улучшает позиции у посёлка Богдановка.

Террористические удары Киева

На фоне обещанной американской помощи Украине активизировались обстрелы мирных городов РФ. Несколько ракет перехвачено у Донецка, в Белгородской области опять обстреляно Шебекино. Очередные нефтеперегонные заводы пострадали от беспилотников ВСУ в Смоленской области. В Липецкой области попадание в цех тракторного завода. Всего над Россией за сутки сбито 299 ракет и дронов.

Тыл Украины

Боевая авиация РФ в Одессе нанесла удары по воинской части с ремонтными цехами и складами, где попутно рухнула ЛЭП, оставив часть города без электричества. В Доброполье уничтожен склад БК.

Сегодня утром слышны взрывы у города Черкассы. Там атакован объект критической инфраструктуры.

"По воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", — признали власти и добавили, что погибших нет.

Перед этим они заявляли о ракете, которая летела в сторону города.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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