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Дмитрий Плотников
Битва за Часов Яр. Хроника освобождения города русской армией

Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часов Яра

Силовые структуры » Военные новости

Армия Украины продолжает пятиться под натиском российских бойцов. Вот и из стратегически важного города Часов Яр она готова отступить.

Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часов Яра
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

Оценка ситуации

Такое же настроение сейчас разгоняется и в западных СМИ. Например издание из Германии Spiegel выкладывает интервью с одним из боевиков киевского режима.

"Если противник займёт высоту в районе посёлка Ивановское, то он сможет приблизить свои зенитные системы и спрятать свою технику между зданиями, а мы будем вынуждены отвести огневую мощь", — рассказывает немецкой прессе офицер Вооружённых сил Украины Михаил Онуфер.

Националисты также жалуются на проблемы со снабжением, а также на постоянные прилёты от российских артиллеристов и ВКС России.

По мнению западных средств массовой информации, после отступления из этого города северная часть Донецкого направления может для ВСУ рухнуть. Ситуацию для националистов усугубляет бегство армии Украины из посёлка Очеретино.

Ну и, разумеется, с немецкими коллегами солидарны аналитики из американской газеты The Wall Street Journal, рассказывая на своих страницах о том, что продвижение российской группировки вскрыло уязвимости украинских позиций.

Последствия сдачи

Итак, Киев боится потерять город Часов Яр, поскольку понимает, что в этом случае ВС РФ получат огневой контроль.

На данный момент продолжается противостояние войск за город на стратегической высотке между Артёмовском и Константиновкой. Из 12 тысяч местных жителей сейчас там остались проживать лишь несколько сотен. А за городом начинается открытая местность, где убежавшим всушникам негде будет укрыться. Это означает, что при освобождении Часова Яра, российская армия получит огневой контроль над почти всеми населёнными пунктами в этих окрестностях.

Обороняет посёлок Красное (Ивановское) между Артёмовском и Часовым Яром 5-я штурмовая бригада ВСУ. По словам командования этого украинского подразделения, там очень сложное позиционной положение для них: во внутренних районах нет больших строений, таких как фабрики, где армия Украины могла бы удержаться какое-нибудь длительное время.

Это особенно создаёт проблемы Киеву, поскольку российская армия также оказывает давление на бандеровцев с юга в направлении города Константиновка. Буквально на днях русские бойцы смогли сломить оборону ВСУ под Очеретино, и армия России продолжает движение вперёд. И если русские воины продвинутся дальше на север, ситуация грозит ухудшиться для украинцев.

"Россия подводит резервы к Часову Яру и вскоре может начать атаку на город. Украинцам сейчас не хватает личного состава и стабильных оборонительных линий на фронте, а новый пакет помощи от американцев поступает медленно", — отмечает военный обозреватель Роб Ли.

Отсюда он делает вывод, что весьма сомнительно, что Вооружённые силы Украины удержат город. Помимо этого, боевики ВСУ измотаны и не могут нормально проводить ротацию подразделений. Всушники устали, их снаряжение сильно изношено.

Вывод

Если Часов Яр займут русские, то это ускорит их движение вперёд. Освободив город Константиновка, российская группировка получит доступ к логистической линии в Донбассе, которая снабжает гарнизоны в Краматорске и Славянске — важнейших оборонительных позиций ВСУ в регионе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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