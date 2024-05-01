"Очеретинский цветок", как и ожидалось, стал раскрываться по флангам ВСУ.
После взятия посёлка под Авдеевкой, армия РФ набрала хороший темп, но предпочитает давить врага плотностью огня, а не скоростью. И это разумно, поскольку российское командование чрезвычайно бережёт русского солдата.
Всё это позволило не только быстро подобраться к посёлку Новоалександровка, но и помогло взять в клещи село Архангельское, куда после потери Очеретина убежали националисты. Продвижение вдоль ж/д на запад, по всей вероятности, будет продолжено после ликвидации этого очеретинского гарнизона. И чем успешнее развивают наступление ВС РФ от Очеретино, тем всё более заметны проблемы у бандеровцев.
А какие же проблемы начинают усугублять положение ВСУ?
Первое — это нехватка резервов. Ожесточённые боевые действия привели не только к колоссальным потерям в личном составе уже четырех украинских бригад, но и смогло удлинить линию фронта на участке приблизительно на 25-30 километров, для удержания которых необходимы ещё минимум две бригады сверху существующих на местах. И чем далее будет вбиваться "русский клин", а Вооружённые силы Украины будут пытаться удержать свои позиции, тем больше резервистов им для этого потребуется.
При этом, против украинской армии начинает всё сильнее играть отсутствие свободы маневрирования. Когда в их оборону вбит такой клин, правильно проводить манёвры резервами становится довольно тяжело. В отличие от российских подразделений, которые действуют по внутренним операционным линиям, когда армия России, полностью владея инициативой, может наносить удары там, где захочет. А любая прореха у бандеровцев русскими бойцами сразу выявляется, используется, что и приводит к такому результату, что сегодня и можно наблюдать на карте.
Также, во-вторых, благодаря новым возможностям ВС РФ по разведке, уменьшения времени реакции и параллельном увеличении точности ударов, производить перегруппировку подразделений украинские войска могут только под огнём российских "дальних средств поражения", неся при этом очень большие потери.
При этом, у боевиков киевского режима существует (и это уже, в-третьих) нехватка военного снаряжения и отсутствие полноценной огневой поддержки. Это, а ещё и подавляющее преимущество российской артиллерии и боевой авиации, не только приводит к огромным потерям в живой силе, но и полностью уничтожает морально-волевые качества частей неприятеля. Которые, конечно, всё чаще начали оставлять свои позиции и откатываться на тыловые позиции.
Таким образом российское командование, продолжая вбивать клин в уже малопрочную оборону армии Украины, и вводя в бой свежие резервы, могут добиться момента, когда украинские военнослужащие просто-напросто не выдержат напряжения. Тогда, чтобы удержать ситуацию под хоть каким-то контролем, украинская группировка будут вынуждена быстро отходить далеко на север и на запад.
Также было и с российской армией после Изюма осенью 2022 года. И хорошо, что Вооружённые силы России извлекли из опыта урок, а киевскую власть ошибки спецоперации ничему не учат…
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