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Дмитрий Плотников
Тяжёлый опыт Изюма. Трудности ВСУ под Очеретино могут обернуться чем-то большим

Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону

Силовые структуры » Военные новости

"Очеретинский цветок", как и ожидалось, стал раскрываться по флангам ВСУ.

Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Русская машина набирает ход

После взятия посёлка под Авдеевкой, армия РФ набрала хороший темп, но предпочитает давить врага плотностью огня, а не скоростью. И это разумно, поскольку российское командование чрезвычайно бережёт русского солдата.

Всё это позволило не только быстро подобраться к посёлку Новоалександровка, но и помогло взять в клещи село Архангельское, куда после потери Очеретина убежали националисты. Продвижение вдоль ж/д на запад, по всей вероятности, будет продолжено после ликвидации этого очеретинского гарнизона. И чем успешнее развивают наступление ВС РФ от Очеретино, тем всё более заметны проблемы у бандеровцев.

Проблемы ВСУ

А какие же проблемы начинают усугублять положение ВСУ?

Первое — это нехватка резервов. Ожесточённые боевые действия привели не только к колоссальным потерям в личном составе уже четырех украинских бригад, но и смогло удлинить линию фронта на участке приблизительно на 25-30 километров, для удержания которых необходимы ещё минимум две бригады сверху существующих на местах. И чем далее будет вбиваться "русский клин", а Вооружённые силы Украины будут пытаться удержать свои позиции, тем больше резервистов им для этого потребуется.

При этом, против украинской армии начинает всё сильнее играть отсутствие свободы маневрирования. Когда в их оборону вбит такой клин, правильно проводить манёвры резервами становится довольно тяжело. В отличие от российских подразделений, которые действуют по внутренним операционным линиям, когда армия России, полностью владея инициативой, может наносить удары там, где захочет. А любая прореха у бандеровцев русскими бойцами сразу выявляется, используется, что и приводит к такому результату, что сегодня и можно наблюдать на карте.

Также, во-вторых, благодаря новым возможностям ВС РФ по разведке, уменьшения времени реакции и параллельном увеличении точности ударов, производить перегруппировку подразделений украинские войска могут только под огнём российских "дальних средств поражения", неся при этом очень большие потери.

При этом, у боевиков киевского режима существует (и это уже, в-третьих) нехватка военного снаряжения и отсутствие полноценной огневой поддержки. Это, а ещё и подавляющее преимущество российской артиллерии и боевой авиации, не только приводит к огромным потерям в живой силе, но и полностью уничтожает морально-волевые качества частей неприятеля. Которые, конечно, всё чаще начали оставлять свои позиции и откатываться на тыловые позиции.

Вывод

Таким образом российское командование, продолжая вбивать клин в уже малопрочную оборону армии Украины, и вводя в бой свежие резервы, могут добиться момента, когда украинские военнослужащие просто-напросто не выдержат напряжения. Тогда, чтобы удержать ситуацию под хоть каким-то контролем, украинская группировка будут вынуждена быстро отходить далеко на север и на запад.

Также было и с российской армией после Изюма осенью 2022 года. И хорошо, что Вооружённые силы России извлекли из опыта урок, а киевскую власть ошибки спецоперации ничему не учат…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу авдеевка
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