Население Украины в топку. Киевская власть разрешила воевать туберкулёзникам и людям со СПИДом

В ВСУ будут служить все: от туберкулёзников до психов

3:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине опубликован очередной перечень болезней для "пригодных к ВСУ".

Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Итак, а что же там нового?

Кому идти в окоп?

Психические расстройства. Теперь лёгкие проявления психических расстройств и умственной отсталости признают годными для военной службы. Правда, пока в тылу (но тыл на Украине — понятие эфемерное, мимолётное). Непригоден мужчина расстроенный психически — в случае резко выраженного психического отклонения (шизофрения или деменция). Что тоже поди докажи.

ВИЧ. Непригодных пока считают и тех, у кого болезнь с ВИЧ прогрессирует. Все другие носители вируса запросто отправятся на службу в частях обеспечения. А если они бессимптомные, то, как говорится, "велком на фронт".

Туберкулёз. Люди с клинически вылеченным этим заболеванием могут быть отправлены на службу частях обеспечения или в тылу. "Остаточные явления" после туберкулёза уже не являются препятствием. Полностью снимают с воинского учёта тех, у кого прогрессирующая болезнь с распадом лёгочной ткани.

Онкологические заболевания. Рак в стойкой ремиссии — значит украинец годен! Мужчины с медленно прогрессирующей опухолью или прооперированные — возможна служба в тылу. С учёта снимают только имеющих метастазы или неоперабельных.

Про "тыловые части" мы уже писали. Теперь осталось гадать, где они для Киева будут — в Часов Яре или в Красногоровке?

Геноцид? Не, не слышали

К слову, с 4 мая украинская власть отменяет статус "ограниченно годный" для военнообязанных. В стране теперь только два статуса — "годный" или "непригодный". А решение принимают после повторной комиссии.

Сегодня президент Владимир Зеленский и Ко создали все предпосылки, чтобы украинцы, сбежавшие в своё время, не возвращались, а стали массово отказываться от украинского гражданства. Мало того, что они и так бегут из Украины после принятия Закона о мобилизации, так ещё им преподнесли новый "подарок" — военнообязанным мужчинам за рубежом запрещено подавать заявления на получение заграничных паспортов. Это ли не геноцид населения?

Исход окончательный

Но украинцы за границей, видя дела на фронте, а также антинародные действия украинских властей и так не хотят возвращаться домой. Кстати, сам Запад тоже не особо охотно будет возвращать беженцев: в Европе демографический кризис, она заинтересована в "дешёвых" украинцах.

Киевскому режиму же, потерявшему миллионы граждан, "светят" огромные экономические проблемы. Многие аналитики уже бьют тревогу — стране необходимы налогоплательщики для продолжения существования государства. Сегодня на Украине есть два пути наполнения бюджета: или повышать налоги, или увеличить число налогоплательщиков.

Но в сегодняшних реалиях единственный эффективный путь повышения доходов бюджета является увеличение числа налогоплательщиков — государству нужны миллионы новых налогоплательщиков, Украина должна способствовать привлечению иностранцев.

Но это просто утопические мечты, поскольку есть огромные сомнения, что миллионы зарубежных граждан готовы будут ринуться в воюющую (и даже послевоенную) страну — туда, где нет свободы слова, где миллионы находятся за чертой бедности, где коррупцией пропитано во всех сферах деятельности, где производство в разы замедлились, энергосистема дышит на ладан, а беспредел силовиков признают даже на Западе.