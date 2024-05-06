Жертвы "наполеончика" Макрона. Первые гробы с французами оцинкованы и запаяны

Сезон русской охоты на наёмников из Франции открыт

Итак, Париж официально послал в помощь ВСУ подразделения Иностранного легиона.

Фото: dvidshub.net by Gertrud Zach is licensed under public domain in the United States

Охота за французскими "головами"

Уверен, что на наёмников из французского легиона начнётся самая настоящая охота. В последние дни их присутствие в зоне СВО становится весьма заметным. Французские солдаты, находящиеся на Украине в основном находятся на двух направлениях: в Одесской области и в Славянско-Краматорской агломерации.

Уже подсчитано, что из немногим более 1,5 тыс. человек — 450 человек — военные инженеры и связисты, 280 инструкторы спецназа по боевой подготовке, а остальные — артиллеристы и танкисты. Непосредственно на передовой "лягушатников" пока не замечали, но за последние полмесяца подкрепления (офицеры-ракетчики) по 7-10 человек прибывают в Николаев и Херсон через аэропорт Кишинева. Легион хочет собрать 30-40 спецов для ударов ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту.

Главная задача наёмников — собрать боевиков западных ЧВК для прикрытия "отпускников" из Минобороны и Генштаба Франции. Большая часть из почти 1600 солдат — кадровые офицеры и сотрудники разведки, которые, по мнению Макрона, должны совершить коренной перелом на линии фронта в пользу ВСУ.

Неверной дорогой Бонапарта

Кстати, месть униженного Макрона за потерю Африки начинает свершаться, и организуется так, чтобы ответка не затронула Париж и не помешала Олимпиаде. Сам же Макрон постоянно вбрасывает тезисы о пацифизме и мирных перемириях во время Игр, прикрывая собственные амбиции.

Но ход для эсказалации сделан, Москве было известно о планах Парижа ещё в конце прошлого года. И к бабке не ходи — русский ответ не заставит себя ждать.

Массовый поток гробов французов в "макронское олимпийское перемирие" станет ударом по мужу престарелой мадам. A la guerre comme à la guerre (На войне, как на войне — фран.).

Эпичные вылеты бортов в разгар Олимпиады с убитыми французами обязательно покажет приложение Flightradar24. Дополнится картина десятками бортов с трупами и ранеными в госпитали и морги Польши и Румынии. Кишинёв пусть тоже не переживает — Молдавии тоже достанется своя порция, пардон за цинизм, "мяса по-французски". Но "Сhaque personne a sa propre voie" (У каждого свой путь — фран.).

Мотивированность у любителей поедания лягушек одна — деньги. Зарплата где-то от 2 тысячи евро. Сюда собирают падаль со всего света. Но против российской армии эта мотивация провальна. Может против афганцев или арабов ещё более-менее срабатывает.

И главное. Данный Легион не подпадает под Женевскую конвенцию. Это подонки-наёмники, которых можно (наверное, и нужно) уничтожать на месте. Рассказывают, что под Часовым Яром с ними уже повстречались. Первая "десятка" солдат "наполеончика" Макрона уже уложена в гробы. Гробы оцинкованы и запаяны. Достойный вояж за пару "косарей" евро.

Вашингтон на низком старте

А тем временем, в США уже не исключают отправку своих войск на Украину.

Глава демократического меньшинства в Палате представителей американского Конгресса Хаким Джеффрис считает, что в рамках оказания помощи Киеву может понадобиться отправка туда солдат из Штатов.

По его словам, США не могут позволить Украине упасть.

Разумеется, французский опят будет препарироваться, изучаться. И только потом аналитики из-за океана вынесут вердикт. Но вброс идеи уже пошёл.

И теперь только от российских воинов зависит — рискнёт ли вся западная шушера хотя бы попробовать свои силы на полигоне под названием "Украина"…