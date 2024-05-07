Сводка с фронта: осовобождено Работино, Макрон "божится", что не отправлял войска на Украину

Обороне ВСУ предрекли "эффект домино", Работино почти освобождено

3:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на вторник, 7 мая.

Фланги Артёмовска

На этом фронте русские десантники продолжают окружать город Часов Яр. Главные сражения проходят на флангах: бойцы ВДВ усиливают штурмы к северу от застройки микрорайона "Канал", идут русские атаки в районе Калиновки. Противник бьётся, подтягивает резервы, понимая важность населённого пункта. С южных окраин сообщалось об участии в боях наёмников — немцев и французов. Вероятнее всего, это отдельные "солдаты удачи". Накануне МИД Франции "божилось", что официальный Париж не отправлял на Украину военнослужащих Иностранного легиона.

Авдеевское направление

Украинская армия попыталась контратаковать после переброски сюда резервов, вчера вечером здесь продолжались тяжёлые бои.

Армия России расширяет плацдарм вокруг Очеретино. После освобождения Архангельского ВС РФ готовят атаки на Калиново, а также выходят к окраинам Новоалександровки, которая является самой уязвимой точкой для ВСУ. Закончена зачистка сёл Новокалиново и Керамик. От Очеретино русская группировка двигается к населённым пунктам Прогресс, Сокол и Новоселовке Первой. Также усиливается давление на село Уманское. Российские бойцы вошли в черту посёлка.

В Нетайлово армия РФ с боями добралась до центра и закрепляется. Взяли несколько опорных пунктов. Вскоре дорога на н. п. Карловка будет под контролем ВС РФ. Также зачищается котёл у Первомайского, идёт наступление на Невельское, который ещё за ВСУ.

Западные СМИ уже предрекли неонацистам "эффект домино" для всей их линии обороны после бегства из Очеретино. Но справедливости ради надо признать, что работы у российских бойцов ещё немало.

Запорожское направление

На этом фронте на 99 процентов освобождено село Работино. С мест сообщают, что остался небольшой участок на северо-западной окраине, где националисты закрепились ещё несколько месяцев назад.

Позиции ВСУ тут разбираются артиллеристами и БПЛА, а затем будут зачищаться. Торопиться здесь смысла нет — время на стороне армии России. Здесь важнее дальнейшее продвижение от Работино и Вербового в сторону Орехова. Оттуда враг продолжает проводить рейды. Не сказать, что они многочисленны, но они есть, и беспокоят русских бойцов.

Ореховское направление командование ВСУ не считает таким важным, как Авдеевское, но резервы у бандеровцев тут есть и это надо учесть при наступлении. Общая численность всех частей ВСУ тут может превышать 5 тысяч боевиков, не считая десятки сводных подразделений операторов дронов и воздушной разведки и резервы в Орехове. И говорить о прекращении боёв тут и истощении украинских войск, пока преждевременно.

Краснолиманское направление

Сегодня рано утром на этом участке активизировались боевики ВСУ. Пришедшие накануне на Изюм через Павлоград резервы и боевая техника дошли до передовой и попытались контратаковать по всему рубежу Новосадовое — Терны-Торское — Ямполовка. У бандеровцев в наличии внедорожники Nissan с пулемётами Browning M2 в кузове.