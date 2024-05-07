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Дмитрий Плотников
Гибнут быстрее других. Чем отличаются иностранные наёмники в рядах ВСУ

Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение

4:16
Силовые структуры » Военные новости

Мы уже сообщали о иностранных наёмниках в Славянске и Часовом Яре.

Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by MoD/Crown Copyright is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Подвальные легионеры

Взятые в плен военнослужащие ВСУ рассказали, что иностранцы-наёмники принимают участие в конфликте не особо активно, в основном прячутся в подвалах или работают в тыловых районах.

По данным российских разведчиков, "наёмыши" из других стран присутствуют и в городе Славянске, правда, их не отправляют в "мясные штурмы", как 41-ю бригаду ВСУ. Они главным образом работают на FPV-дронах, привлекаются для аэроразведки.

Радиоперехваты также подтверждают факт наличия иностранцев на линии боевого соприкосновения. Из сути переговоров ясно, что эти приезжие являются никакими не советниками, а непосредственно участниками боевых действий.

Уже сообщалось также, что на днях были уничтожены иностранные специалисты из Франции. Кстати, в прошлом году на Ореховском фронте французов уже замечали, они даже флаги Пятой республики вывешивали. Ни в чём особенном они не замечены: погибают так же, как и простые украинские националисты. А брошенные украинцами трупы французов смердят не меньше других наёмных боевиков ВСУ, которые поехали на "русское сафари" за длинным долларом или романтики ради.

Кстати, напомню, что присутствие французских легионеров наблюдали в начале спецоперации, а также во время штурма Мариуполя.

Сброд с Европы

Не думаю, что надо сильно преувеличивать сам факт участия иностранцев в конфликте на Украине — это самые банальные дополнительные человеческие ресурсы для борьбы с русскими, нежели проявление какой-то секретной стратегии противника, которая может спасти положение дел погибающего киевского режима.

Иностранный легион Франции будет бесполезен и в Часовом Яре. Да и известно, честно говоря, пока лишь о его потерях.

Итак, то, чем так себя (и союзников из Европы) пугал президент Франции Эммануэль Макрон, свершилось. Солдаты французского Легиона оказались на Украине. Вот только незадача: первые же сообщения — об их потерях. Не отсюда ли его срочные вчерашние заявления о том, что он "никого на Украину не отправлял".

А ведь это соединение считалось во Франции наиболее боеспособным и пригодным для оперативной отправки "на любой край света". И вот их бросили на Украину.

Chaque personne a sa propre voie (У каждого свой путь)

Кое-какие подробности рассказал экс-советник Министерства обороны США Стивен Брайен. В статье издания Asia Times он пишет, что первыми в Незалежную отправились артиллеристы и сапёры Иностранного легиона количеством до 100 человек. И поехали они вроде как сразу в Славянск.

В тех же перехватах наши бойцы слышали французскую речь в Славянске и в городе Часовом Яре уже примерно месяц. И, по всей вероятности, уже месяц этот Иностранный легион запаивает в "цинки" европейские трупы.

Ряд военкоров сообщал, что французы там столкнулись с российскими воинами в стрелковом бою. Именно по их дислокации прилетела недавно ракета в Славянске. По некоторым данным, на данный момент за месяц было ликвидировано около сотни иностранцев, в том числе "лягушатников".

Вот и всё, что известно о французском Иностранном легионе. Подвигами и смелостью не пахнет (скорее, наоборот), русские не отброшены в Сибирь, рубежи как сдавались, так и сдаются. Да ещё и приглядывают за ними в четыре глаза. Не дай бог попадут в плен к русским — хлопот не оберёшься. Поэтому, наверняка,  первыми пристреливают раненых. Нет человека — нет проблемы.

Военные эксперты уверены что, даже если весь Легион (10 тысяч солдат) кинут на Украину, положение они не спасут. Да и не к такой войне они привыкли. Им всё больше в африканской пустыне на танках безоружных туземцев побеждать приходилось...

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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