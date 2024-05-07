Украинские морские дроны стали ещё опаснее. Что противопоставить пиратам ВСУ в акватории?

Пираты Киева. Украинские БЭК стали ещё опаснее

Киев не оставляет попыток навредить Черноморскому флоту РФ, Крымскому мосту и инфраструктуре полуострова в целом.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Угроза с моря

Использует он в этом морские безэкипажные катера.

Да, украинские дроны, используемые для атак в Чёрном море, стали намного опаснее: они теперь могут прорывать боновые заграждения и даже оснащаются установками для запуска ракет. Учитывая объявленные националистами планы по новым ударам по Крымскому мосту, это от нас, разумеется, потребует немедленной реакции.

Украинские боевики в понедельник опубликовали видеокадры поражения патрульного катера РФ на западном побережье Крыма. Военные аналитики после анализа пришли к выводу, что несколько украинских морских дронов сперва прорвали ограждение в бухту, а потом туда зашёл еще один беспилотный катер и ударил по российскому патрульному судну. Такую тактику бандеровцы запросто могут опробовать и при атаках на Крымский мост.

Другой неприятный сигнал — свежий ролик по уничтожению украинского морского дрона вертолётом армии России. На видео можно разглядеть, как безэкипажный беспилотник оснащён двумя ракетами, одна из которых запускается в сторону воздушного судна, однако не попадает в цель.

Морской террор

Раньше сообщалось, что оснащенные ракетами морские дроны ВСУ смогут незаметно подходить к российскому берегу, обстреливать ракетами жилые кварталы побережья, чтобы вызвать панику у мирных граждан. И только вопрос времени, когда эти морские дроны станут носить на себе пакет ракет для беспорядочного удара по берегу. А может и начнут носить на себе и одну управляемую, более крупного калибра.

Военные эксперты в один голос предлагают "эволюционировать быстрее". Без своих дронов, которые будут в режиме онлайн мониторить акваторию на сотню километров, а также других морских беспилотников, которые смогут мгновенно среагировать и вылететь в нужном направлении, уничтожив угрозу, нам тяжело будет активно сражаться на морях.

Усовершенствовать надо и морскую авиацию, полагают аналитики.

"Надо привлекать вертушки с ПТУРами, чтобы, не входя в зону захвата головки самонаведения ракеты, разносить эти корыта. А ещё лучше, быстрее освободить побережье Чёрного моря, включая Одессу и Николаев", — советует автор канала "Русский инженер" Алексей Васильев.

Досье

Основные виды морских дронов ВМСУ.

MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, который способен выполнять различные задачи, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и другие боевые задачи.

Sea Hunter — это беспилотный катер, разработанный в рамках программы ACTUV (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel). Он предназначен для поиска и слежения за подводными лодками. Sea Hunter имеет длину 40 метров и полное водоизмещение 145 тонн. Катер оснащён двумя экономичными дизелями, которые позволяют ему развивать скорость до 27 узлов. Автономность катера составляет до 3 месяцев.

MANTAS Т-12 — одна из модификаций в T-серии многоцелевых безэкипажных надводных аппаратов компании Maritime Tactical Systems (MARTEC).

Известно о восьми разных модификациях этого дрона с различными возможностями. Они предназначены для выполнения боевых задач морских армий по всему миру. MANTAS Т-12 — одна из последних модификаций в T-серии.