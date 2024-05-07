Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Украинские морские дроны стали ещё опаснее. Что противопоставить пиратам ВСУ в акватории?

Пираты Киева. Украинские БЭК стали ещё опаснее

Силовые структуры » Военные новости

Киев не оставляет попыток навредить Черноморскому флоту РФ, Крымскому мосту и инфраструктуре полуострова в целом.

Пираты Киева. Украинские БЭК стали ещё опаснее
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Угроза с моря

Использует он в этом морские безэкипажные катера.

Да, украинские дроны, используемые для атак в Чёрном море, стали намного опаснее: они теперь могут прорывать боновые заграждения и даже оснащаются установками для запуска ракет. Учитывая объявленные националистами планы по новым ударам по Крымскому мосту, это от нас, разумеется, потребует немедленной реакции.

Украинские боевики в понедельник опубликовали видеокадры поражения патрульного катера РФ на западном побережье Крыма. Военные аналитики после анализа пришли к выводу, что несколько украинских морских дронов сперва прорвали ограждение в бухту, а потом туда зашёл еще один беспилотный катер и ударил по российскому патрульному судну. Такую тактику бандеровцы запросто могут опробовать и при атаках на Крымский мост.

Другой неприятный сигнал — свежий ролик по уничтожению украинского морского дрона вертолётом армии России. На видео можно разглядеть, как безэкипажный беспилотник оснащён двумя ракетами, одна из которых запускается в сторону воздушного судна, однако не попадает в цель.

Морской террор

Раньше сообщалось, что оснащенные ракетами морские дроны ВСУ смогут незаметно подходить к российскому берегу, обстреливать ракетами жилые кварталы побережья, чтобы вызвать панику у мирных граждан. И только вопрос времени, когда эти морские дроны станут носить на себе пакет ракет для беспорядочного удара по берегу. А может и начнут носить на себе и одну управляемую, более крупного калибра.

Военные эксперты в один голос предлагают "эволюционировать быстрее". Без своих дронов, которые будут в режиме онлайн мониторить акваторию на сотню километров, а также других морских беспилотников, которые смогут мгновенно среагировать и вылететь в нужном направлении, уничтожив угрозу, нам тяжело будет активно сражаться на морях.

Усовершенствовать надо и морскую авиацию, полагают аналитики.

"Надо привлекать вертушки с ПТУРами, чтобы, не входя в зону захвата головки самонаведения ракеты, разносить эти корыта. А ещё лучше, быстрее освободить побережье Чёрного моря, включая Одессу и Николаев", — советует автор канала "Русский инженер" Алексей Васильев.

Досье

Основные виды морских дронов ВМСУ.

MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, который способен выполнять различные задачи, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и другие боевые задачи.

Sea Hunter — это беспилотный катер, разработанный в рамках программы ACTUV (ASW Continuous Trail Unmanned Vessel). Он предназначен для поиска и слежения за подводными лодками. Sea Hunter имеет длину 40 метров и полное водоизмещение 145 тонн. Катер оснащён двумя экономичными дизелями, которые позволяют ему развивать скорость до 27 узлов. Автономность катера составляет до 3 месяцев.

MANTAS Т-12 — одна из модификаций в T-серии многоцелевых безэкипажных надводных аппаратов компании Maritime Tactical Systems (MARTEC).

Известно о восьми разных модификациях этого дрона с различными возможностями. Они предназначены для выполнения боевых задач морских армий по всему миру. MANTAS Т-12 — одна из последних модификаций в T-серии.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы одесса николаев
Обсудить
Новости Все >
Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова Войны и конфликты дают новые шансы для ДАИШ*  Александр Трубин Европа идёт к гибели: причины и последствия Сергей Лебедев
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников