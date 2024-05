Украинские морские дроны стали ещё опаснее. Что противопоставить пиратам ВСУ в акватории?

Киев не оставляет попыток навредить Черноморскому флоту РФ, Крымскому мосту и инфраструктуре полуострова в целом.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0