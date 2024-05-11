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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: главком ВСУ Сырский не верит в наступление русских, Часов Яр оказался "не важен"

Сырский не верит в наступление РФ на Харьков, ВСУ готовят сдать Часов Яр

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.

Сырский не верит в наступление РФ на Харьков, ВСУ готовят сдать Часов Яр
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence until 30 August 2017.

Представляем военную сводку на субботу, 11 мая.

Харьковское направление

Продолжается наступление в Харьковской области. Здесь группировка армии России "Север" берёт под контроль населённые пункты.

В течение дня воины группировки освободили сёла Стрелечья и Плетеневка, и закрепились в посёлках Красное, Огурцово, Гатище, Заняты курган "Могила-Черная" в 3,5 километрах от Волчанска и опушка "Леса Щеблякова".

Взято в плен много боевиков украинской армии. Слова главы Харьковской ВОА об отсутствии продвижения русских в приграничных районах являются манипуляцией, которая направлена на снижение панических настроений.

Авдеевское направление

На северном фланге этого фронта продолжаются бои на линии Очеретино — Архангельское, где российская группировка заняла новые позиции, двинувшись к северу от Очеретино на 1 километр.

Источники из Генштаба ВСУ рассказал, что главком Александр Сырский считает российское наступление на Харьков отвлекающим маневром, и перебрасывать большие резервы не намерен. Для Киева якобы сегодня главное остановить ВС РФ на Авдеевском участке, чтобы подготовить к обороне Селидово — Покровск, не дав русской армии создать плацдарм.

ВСУ сейчас там огрызается артиллерией. Однако, развивая атаки на юге этого фронта, армия РФ заняла уже более половины села Уманское. А также укрепрайон между ним и пос. Орловка. Есть успехи в селе Новопокровское.

Фланги Артёмовска

Армия России оттесняет бандеровцев из восточной части микрорайона "Новый", который находится ближе к центру, чем микрорайон "Канал. Украинская сторона подтягивает резерв. Удар нашего беспилотника "Орлан-30" уничтожил переправу через канал и тяжёлую технику неприятеля.

Накануне командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Александр Павлюк заявил, что потеря города Часов Яр "не имеет решающего значения". Это "обычное городское поселение", сказал генерал изданию The Economist. Так генерал, по всей вероятности, заранее решил оправдаться за потерю важной высоты, приучив к такой унылой мысли своих соотечественников и западных кураторов.

Донецкое направление

На этом участке фронта российская армия "режет" силы противника в городе Красногоровка на секторы для дальнейшего захвата, как уже делала в Авдеевке. ВС РФ поджимают националистов со стороны пруда Борисовка и с юго-востока. После завода огнеупорного кирпича самый серьёзный укреплённый район Вооружённых сил Украины — Домик — около 20 многоквартирных домов в микрорайоне "Солнечный".

Это весьма непростая цель для штурма. Рядом русская армия продвинулась приблизительно на 1 километр на южной окраине в сторону села Георгиевка. Западнее посёлка Победа наш FPV-беспилотник добил повреждённый Leopard. Авиационные бомбы бьют по резерву врага в городе Константиновка.

Запорожское направление

Десантники армии России скрытно подошли к опорным пунктам армии Украины в селе Вербовое и после штурма взяли их.

Воины ВДВ РФ овладели двумя опорниками к северо-западу. Артиллеристы подавили огневые позиции противника и уничтожила их пункты управления, затем российские бойцы штурмовали врага с нескольких направлений.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу харьков часов яр авдеевка
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