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Дмитрий Плотников
Кинжальные штурмы. Новая тактика армии РФ на Харьковском направлении приносит плоды

Армия РФ на Харьковском направлении применила новую тактику

3:56
Силовые структуры » Военные новости

На Харьковском направлении российские войска начали применять новую тактику.

Армия РФ на Харьковском направлении применила новую тактику
Фото: eng.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эволюция армии России

Уже вчера боевики Вооружённых сил Украины отметили некоторые особенности иного подхода ВС РФ к наступлению, которые дали для русских воинов прекрасный результат.

В Донбассе свободных зон, по которым можно пройти, не встречая серьёзного сопротивления, нет, поскольку боевое построение там плотное. И поэтому российским солдатам приходится буквально выносить укреплённые районы и отдельные опорные пункты неприятеля артиллерией и ВКС РФ. Отсюда и невысокая скорость движения, отмечает военный обозреватель Александр Сладков.

Эти двое суток под Харьковом вследствие небольшого насыщения линии фронта со стороны киевского режима пехотой, армия России старалась малыми штурмовыми группами обходить опорные пункты националистов, окружая их и фактически заставляя сдаваться без сопротивления. Это и стало в том числе причиной такого стремительного наступления РФ и большого числа попавших к российским бойцам пленных всушников.

При этом бандеровцы отмечают хорошее взаимодействие подразделений российской армии России на полях сражений. Всё это даёт возможность проводить наступления на большую глубину без остановки на уточнение обстановки и передышку.

Военкоры подчёркивают, что российская армия совершенствуется и эволюционирует, применяя вот такую новую форму наступления на украинские территории. Таких штурмов ранее не наблюдалось.

Харьковское направление "заработало"

А тем временем, на Украине признают плачевное положение своих войск под Харьковом.

Российская группировка действительно заняла ряд населённых пунктов на севере области в районе городов Липцы и Волчанск. Под российским контролем шесть новых сёл, и они теперь отмечены в красной зоне, подтверждают украинские ресурсы.

"Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним населённым пунктом перед основным заданием для россиян в этом районе — занять Липцы", — сообщают информресурсы Незалежной.

Российские войска заводят под Волчанск штурмовиков, присутствует серьёзная активность РЭБ и дронов.

За последние сутки российская армия нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники Украины под Харьковом, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик отмечает, что удары нанесены в районе Харькова, а также в том же Волчанске и городе Чугуеве. По информации, накануне вечером были слышны громкие взрывы на северных окраинах Харькова, между посёлками Русская Лозовая и Циркуны, где находятся несколько лесопарковых зон и большой пустырь. Кстати, характерно, что проезд гражданскому населению туда закрыт уже пять-шесть месяцев.

Вскрытая позиция РСЗО террористов

По данным подполья, местные бойцы сопротивления несколько раз фиксировали движение автомобилей реактивных систем залпового огня в направлении пустыря, откуда бандеровцы били из этой РСЗО по Белгороду. Лебедев предполагает, что удар ВС РФ пришёлся в пункт временной дислокации боевиков, куда сразу выдвинулись много карет "скорой помощи" и несколько пожарных расчётов.

Вчера украинские подпольщики сообщили, что российская армия нанесла удар по расположению военных ВСУ в н. п. Токарёвка в Херсонской области. Тем самым была сорвана очередная ротация врага. При ударе по Херсону русские ликвидировали несколько операторов беспилотных аппаратов армии Украины.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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