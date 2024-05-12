Сводка с фронта: несколько направлений наступления на Харьков, уничтожен десятый танк Abrams

Наступление на Харьков с разных флангов, удар террористов Киева по РФ

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем военную сводку на воскресенье, 12 мая.

Харьковское направление

Этот "новый" фронт также можно разбивать на отдельные "ветви".

Волчанск

Русская армия контролирует тут перекрёсток дорого с города Волчанска в село Волчанские хутора. Накануне не прекращалась подготовка к заходу ВС РФ в районный центр.

Поступала информация по штурму города, российские воины зашли на первые улицы Волчанска. Кстати, враг из окресностей города весь день наносил удары артиллерией по подразделениям армии РФ и Белгороду. Воздушная разведка выявляет "стволы" и уничтожают их.

Липцы

Накануне в посёлках Глубокое и Старица выявлялся враг и уничтожался. ВСУ чувствуют себя весьма неуютно из-за эффективной воздушной разведки России и её средств поражения. Видно, что неприятель испытывает дефицит в живой силе. Штурмы продолжаются.

Авдеевское направление

Развивается русское наступление от посёлка Соловьёво в сторону сёл Новопокровское и Сокол. Занята большая часть посадки. Западнее Сокола разбиты две артиллерийские установки ВСУ.

Нетайлово практически наше, боевики сидят в последних домах за западе, прикрывая отход уходящим солдатам, Киев готовит укрепления в Карловке. Продолжается зачистка "лесополки" на линии Очеретино — Архангельское.

Российские бойцы на этом участке фронта подбили уже десятый американский танк Abrams.

Артёмовское направление

Российская группировка оттесняет националистов из восточной части микрорайона "Новый". Уничтожены танк боевиков ВСУ и переправы через канал "Северский Донец — Донбасс". Расширяется зона контроля вдоль автомобильной дороги Н-32 Артёмовск — Константиновка.

Донецкое направление

На этом участке отмечен прорыв в городе Красногоровка вдоль р. Лозовой, где русские воины двигаются на северо-восток, обходя самый мощный укреплённый район армии Украины в многоэтажных домах. Навстречу ВС РФ через центр от завода огнеупорного кирпича с тяжёлыми боями идёт вторая группа русской армии.

Кроме того заняты новые позиции в южных окраинах города, ВС РФ продвигаются по частному сектору на север. Украинские ресурсы сообщили уже, что ситуация в городе Красногоровка "близка к катастрофе". Также российская армия ведёт бои между сёлами Невельское и Первомайское, занимая территорию вдоль балки Домаха. противник уже заявил о переходе посёлка Георгиевка в "серую зону", а значит, его полное освобождение уже скоро.

Террористические удары Киева

Сегодня ночью украинский террористический режим нанёс ряд ударов по субъектам Российской Федерации.

Над Белгородской областью были перехвачены три оперативно-тактические ракеты "Точка-У". Опять под ударом беспилотных камикадзе оказалось Шебекино. Сейчас из-за повреждений линий электропередач город и несколько близлежащих посёлков остались без электричества. Ракетная тревога звучала в области и в воскресенье утром.

Также после ночного удара беспилотного аппарата самолётного типа произошло возгорание на Волгоградском НПЗ — пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших на ВНПЗ нет.

Три беспилотника также были перехвачены над Брянской областью, и два — над Липецкой.