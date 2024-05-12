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Любовь Степушова
Бойцы группировки "Север" ВС РФ отомстят за разбомблённый Белгород

Волчанск скоро будет взят ВС РФ, в прорыв на Харьков вводятся новые силы

Силовые структуры » Военные новости

Бойцам армии РФ, наступающим на Харьков, уже показали видео- и фотоматериалы сложившегося от удара РСЗО "Град" ВСУ подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде.

Волчанск скоро будет взят ВС РФ, в прорыв на Харьков вводятся новые силы
Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain

В Волчанске уже идут бои, город взят в клещи

ВС РФ за истекшие сутки взяли под контроль населенные пункты Гатище (со стороны Волчанска), Красное, Мороховец и Олейниково (в направлении на Липцы) в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Итого уже 10 сёл освобождены за три дня наступления. По фронту линия прорыва составляет уже более 50 км.

Город Волчанск, откуда идут обстрелы Белгорода, весь в дыму, он взят в клещи, бои идут уже в городской застройке.

Российские военные паблики указывают, что ВСУ предприняли утром контратаку со стороны Волчанска в направлении на Гатище и Огурцово. Но были уничтожены и отступили. На Волчанск и окрестности за сутки было сброшено около сотни управляемых авиационных бомб, артиллерия также работает очень плотно. Некоторые военные блогеры информируют, что Волчанский маслозавод и аэродром уже под контролем передовых частей.

Украинские источники подтверждают заход в Волчанск со стороны села Гатище и начавшиеся бои за город. О тяжелой ситуации в городе говорят и местные полицейские - много разрушений, людей почти не осталось.

Украинское государство нацелено на воровство

В украинских пабликах разгорается поиск виновных за лёгкий прорыв россиян.

"Фактически, оборонительных сооружений попросту нет", — пишут украинцы.

125 бригада ТРО, которая оставила позиции, принимала укрепления "под давлением, а они не готовы были и на 30%", подтвердил в соцсети командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский. Он же сообщил, что главком Александр Сырский сменил руководителей, отвечавших за Харьковское направление.

В местных пабликах начался также жёсткий накат на главу администрации Харьковской области Олега Синегубова, якобы он сбежал в Полтаву. Главная проблема украинского государства — это его коррупция и неэффективность, что выражается в крайне слабой системе контроля за реализацией решений, а также в отсутствии желания достичь результата — даже жизненно важного для сохранения государственности.

Какие цели у Генштаба ВС РФ?

Некоторые военные эксперты считают, что цель первого этапа операции армии России — освободить часть Харьковской области восточнее Печенежского водохранилища по реке Северский Донец. Главные города этого региона — Волчанск и Великий Бурлук.

Другие полагают, что цели шире — наступать на Харьков с двух сторон, обходя его, и далее выходить на Днепропетровск, к которому другая группировка ВС РФ рвётся о стороны Часова Яра через Павлоград. Таким образом, ВС РФ хотят отрезать две большие группировки ВСУ на северо-востоке и на южном направлении, создав два котла одновременно. Харьков при этом окажется в осаде.

"Ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на нашу территорию всё больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться и продолжать движение. Пехоту поддерживает техника, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ. Необходимо уделить больше внимания этому региону и, наконец, наладить коммуникацию или враг будет иметь ещё больший успех, что приведет к очень негативным последствиям", — отмечают украинские военные аналитики из Тelegram-канала Deep State.

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ВС РФ готовятся ко второму рывку на Харьков на рассвете

Белгород: как простые люди выживают под ежедневным огнем
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы харьков белгород волчанск днепропетровск
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