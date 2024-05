Бойцы группировки "Север" ВС РФ отомстят за разбомблённый Белгород

Бойцам армии РФ, наступающим на Харьков, уже показали видео- и фотоматериалы сложившегося от удара РСЗО "Град" ВСУ подъезда многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде.

Фото: t.me/srochnow by Срочно, Сейчас is licensed under public domain