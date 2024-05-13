В ЕС рассказали о цели "санкционной Одиссеи" Запада против России

В ЕС объяснили смысл "санкционной Одиссеи" Запада против РФ

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Разногласия по поводу расширения ограничений ЕС в сфере энергетики делают запрет на импорт российского СПГ маловероятным, пишет старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Агата Демарэ, добавляя, что в то же время потенциальные меры в отношении гелия позволяют предположить, что европейцы стремятся избежать зависимости от растущей российской промышленности. В своем новом материале для аналитического центра Демарэ рассуждает о целях "санкционной Одиссеи" ЕС.

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Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

8 мая послы ЕС встретились, чтобы обсудить варианты 14-го пакета санкций блока против России, который, как надеется Европейская комиссия, может быть принят к июлю. Наиболее действенные меры Европейского союза уже приняты, в том числе запрет на импорт российской морской нефти и ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию. Таким образом, новые санкции могут быть лишь ограниченными по масштабам и заключаться в доработке существующих мер или введении второстепенных. Однако принятие этих новых мер станет важным испытанием единства блока по отношению к России в то время, когда некоторые государства-члены, такие как Венгрия, заигрывают с Москвой. Это также станет испытанием на прочность решимости ЕС препятствовать военным усилиям России — возможно, в одиночку, если Дональд Трамп будет переизбран президентом США в ноябре.

Это не просто шумиха

Что касается энергетики, то Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении российского сектора сжиженного природного газа (СПГ). На бумаге полный запрет на импорт российского СПГ был бы существенным: Россия обеспечивает 16% импорта СПГ в ЕС, при этом Испания, Франция и Бельгия являются основными покупателями. (...) Отсутствие консенсуса по этому вопросу, вероятно, приведет к тому, что ЕС отдаст приоритет единству, а не силе санкций. Запрет на реэкспорт российского СПГ через Европу — единственный вариант, с которым, вероятно, согласятся все страны-члены ЕС. Также обсуждаются ограничения на финансирование российских проектов по сжижению природного газа, но они вряд ли окажут существенное влияние — санкции США уже давно направлены против планов России по разработке новых энергетических месторождений, и большинство европейских компаний уже соблюдают американские меры.

Гелий, газ, используемый в военной, аэрокосмической промышленности и производстве полупроводников, является вторым сектором, против которого может быть направлен 14-й пакет санкций. Запрет ЕС на импорт российского гелия интригует: на долю России приходится всего 1% импорта гелия в блоке, что позволяет предположить, что эта мера будет в основном символической. Однако интерес Европейского союза к гелию вполне обоснован. Эти производственные линии будут способствовать реализации планов Москвы стать третьим по величине производителем гелия к 2025 году. С введением санкций в отношении российского гелия блок будет играть в долгую игру, предпринимая упреждающие шаги, чтобы предотвратить любую зависимость от российских поставок в будущем.