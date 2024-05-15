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Дмитрий Плотников
Русское наступление на Харьков. Хроника освобождения территории Украины и бегство ВСУ

Российское наступление на Харьков подходит к кульминации

3:48
Силовые структуры » Военные новости

Харьковское направление в зоне спецоперации буквально ворвалось в новостную повестку.

Российское наступление на Харьков подходит к кульминации
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Идём на Харьков

Сегодня все россияне внимательно следят, а когда же наши доблестные воины смогут подойти к русскому городу Харьков, и начнут операцию по его освобождению от киевских оккупантов. И, прежде всего, всех волнует город Волчанск, который является вратами для Харьковского фронта.

А что же происходит с наступлением группировки "Север" на данный момент?

Оттуда приходят с утра неплохие новости. Сегодня боевики ВСУ, которые выходят из Волчанска к Старому Салтову и далее, эвакуируются автотехникой в район посёлка Кутузовка. Там националистов собирают в кучу, доукомплектовывают и снова (!) бросают под Волчанск. Вот такие резервы у украинской армии.

Однако и деваться несчастным мобилизантам некуда, по бегущим с позиций военнослужащим ВСУ в спину стреляют "побратимы" из заградотрядов. А по дороге на н. п. Старый Салтов и по самому селу работают наши артиллеристы из "дальнобоя" и РСЗО.

Но и почивать на лаврах ещё рановато, хоть тактическое положение ВС РФ продолжает улучшаться, до завершения наступления пока далеко.

Куда продвинулась армия России

Если изначально было пять направлений участков, где русская группировка "Север" смогла быстро продвинуться и освободить территории Украины, то сегодня это число увеличилось до семи. Самый большой прогресс наблюдается на рубежах Глубокое — Липцы, Огурцово — Старица, Лукьянцы — Весёлое, а также в Волчанске, из которого националисты спешно бегут.

Линия фронта подравнялась, и теперь там можно выделить два главных направления наших штурмов: Волчанск — Белый Колодезь и Липцы — Харьков. К Харькову под контроль постепенно русские воины берут логистику гарнизона националистов в городе, что говорит об "артёмовском сценарии" с отсечением путей снабжения. Штурм города, скорее всего, наши проводить не будут. По крайней мере, пока.

Накануне некоторые западные "аналитики" сообщили о снижении темпов русского наступления. Однако темпы наступления определяют лишь сами "северные", которые без чужих советов формируют собственную логику и концепцию наступления.

Без сомнения, сегодня главным направлением, представляющим реальную угрозу для Киева, остаётся Харьков. От этого города (второго по величине на Украине) до посёлка Липцы менее 20 километров, что уже даёт возможность поражать любые цели в городе из ствольной артиллерии и РСЗО без применения ВКС РФ.

Купянск с "изнанки"

Другой проблемный участок для неонацистов — юго-восточная линия за Волчанском. От важной ж/д станции Белый Колодезь, которую Киев может потерять после Волчанска, до Купянского фронта — всего 70 километров.

Трудно сказать, входит ли в план "Северов" наступление на Купянском направлении с "изнанки". Но если это решение реализуют, то ВСУ там получат ещё одну головную боль из-за нового направления русского удара. Хочешь не хочешь, а на это Генштабу Украины придётся реагировать, отвлекая резервы, которых и так кот наплакал (как мы уже писали выше).

Итак, в Волчанске наступающая российская армия обходит город в 4-х километрах к востоку, перерезав дорогу в Тихое. В окрестностях уже освобождены посёлки Плетенёвка, Гатище, Огурцово и Бугроватка.

ВС РФ в Харьковской области взяли в плен десятки боевиков «Кракена»*
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу харьков купянск волчанск
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