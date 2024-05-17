Верёвку оплачивает повешенный. Власти Украины взвалили расходы на военные действия на простой народ

Киевский режим больше не считает Украину своей Родиной

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генштаб ВСУ перебросил на Харьковский фронт не менее 6-ти дополнительных бригад.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Так Киев попытался остановить продвижение русской армии.

Очередная мясорубка

Однако это было сделано ценой невероятных потерь личного состава и боевой техники. В Интернете каждый день публикуются десятки видеороликов о том, как поражается техника националистов на Харьковском направлении.

Уже высказываются мнения, что таким темпом вся американская помощь, которую Вашингтон выделил киевской власти, закончится в конце лета и украинская армия опять окажется в труднейшем положении.

Украинский президент Владимир Зеленский в панике ведёт себя как человек, который в агонии бросается из крайности в крайность, совершенно не заботясь о завтрашнем дне. Например, в армии Украины очень плохо обстоят дела с автотранспортом. Они настолько плохи, что Киев хочет массово изымать у бизнеса и народа даже легковушки.

Если раньше все полагали, что изыматься будут лишь грузовые машины, спецтехника и внедорожники, то сегодня идёт разговор о том, что в пользу ВСУ будут изымать даже легковые авто.

Всё для фронта, всё для кармана

Это указывает лишь на то, что за военные действия, на которых зарабатывают транснациональные корпорации, будут платить простые граждане Украины. Теперь они платят не только жизнями, но и собственным имуществом. Получается, что сегодня на Украине "за верёвку платит сам повешенный".

И если в проект постановления Банковой не внесут изменений, то это остановит работу многих бизнесов уже завтра. Служба доставки, перевозчики, или та же почта будут перегружать товар с машины на машину на областных границах. А импорт или экспорт же вообще придётся перевозить на машинах иностранной регистрации (!).

И это лишь начало: скоро Киев будет конфисковать и дома, и движимое имущество. По сути, Банковая узаконит тотальную экспроприацию. А зная ушлость украинской верхушки, на всём этом она как раз хорошо и наживётся. К бабке не ходи, сам процесс конфискации будет проходить с нарушениями: без составления документов и какой-либо оценки имущества.

При этом, Киев будет подавать это, прикрываясь самыми благими намерениями. Мол, только такими мерами в условиях военного положения мы можем победить врага, да и вообще, в такое тяжёлое для страны время украинцам стыдно думать о себе!

Люди сдавшие и продавшие Родину

Не лучше обстоят дела и с пополнением самих подразделений ВСУ живой силой. Мобилизация приняла такие уродливые формы, что недовольны даже самые махровые неонацисты. И если даже мэр Днепропетровска — националист Борис Филатов заметил, что с мобилизацией что-то не так.

"Работники критической инфраструктуры — это не ячейки в спущенных сверху "планах", а те, кто даёт возможность жить в тылу нормальной жизнью", — пишет он в своём аккаунте соцсетей.

Так себя ведёт в самый последний момент только тот, кто понимает, что будущего у него нет никакого и надо бросить всё и всех в мясорубку.

Вот вам и ответ на вопрос, почему киевский режим не строит фортификаций, а ворует, вот почему он использует собственные города, как оборонительные линии, стирая их с лица земли. Зеленский со своей бандой уже поняли, что это уже не их страна, а значит, всё в топку…

Сигнал для Украины очень тревожный. А если учесть, что моральный дух боевиков армии Украины невероятно низок, то это грозит катастрофой для Киева.