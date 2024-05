Верёвку оплачивает повешенный. Власти Украины взвалили расходы на военные действия на простой народ

Your browser does not support the audio element.

Генштаб ВСУ перебросил на Харьковский фронт не менее 6-ти дополнительных бригад.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa