Сводка с фронта: вторая по величине в Европе газовая станция — всё, массовый налёт дронов ВСУ на Кубань

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence