Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.
Представляем военную сводку на воскресенье, 18 мая.
Тут разворачивается наступление российской армии на нескольких направлениях. Самое главное — Волчанск, где ВСУ потеряли возможности использования БПЛА и подвергаются риску быть окружёнными из-за потери посёлков Зыбино и Старица.
В селе Липцы и его окрестностях группировка армии России начинает контролировать основные подходы к Харькову, что серьёзно усложнит Киеву оборону города. Продолжаются бои за высотки восточнее Липцов, а их взятие является решающим для контроля над населёнником.
Боевая авиация и артиллеристы РФ в Часове Яре бьют по позициям националистов на заводе "Гидрожелезобетон". По всей вероятности, готовится штурм завода. Прорвана оборона ВСУ в городе, происходит наполнение пустоты бойцами РФ. В районе дач бои.
За истекшие сутки штурмовые группы российской армии, выполняя тактическую задачу, наступают на северном фланге в обход "Канала", а так же выбили боевиков ВСУ с центральных улиц в населённом пункте Совхоз Калинина.
Наступление 98-й воздушно-десантной дивизии в мкр. "Канал" привели к серьёзному давлению на врага, что может привести к нарушению обороны в микрорайоне. Армия Украины обороняется и огрызается. Также тяжёлые бои у Клещеевки.
На этом участке спецоперации армия России заняла господствующие высоты севернее посёлка Очеретино, бои идут у посёлка Архангельское, и всё движется в сторону Калиново.
Неплохие новости с южных окраин Очеретино: российская группировка выбила националистов киевского режима из посёлка Нетайлово, зачищается зона вокруг населённика. ВС РФ закрепились в опорнике севернее села Уманское.
Продолжаются бои за посёлок Прогресс, который является ключевым для дальнейшего удара по Торецкой группировке ВСУ и начала битвы за город Покровск, что критически повлияет на позиции бандеровцев в этом районе.
За прошедшую ночь российские ПВО пресекли ряд попыток украинской армии совершить террористические удары с применением американских ракет ATACMS и беспилотников самолётного типа. Над территорией Крыма уничтожены 9 оперативно-тактических ракет и 1 дрон.
Три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородщины, 57 дронов перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем.
В Севастополе повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке Киева не зафиксировано, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Один БПЛА упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Армия России продолжает наносить удары по инфраструктуре врага: сегодня ночью взрывы звучали в Киевской, Сумской и Житомирской областях.
Также в Львовской области уничтожена газокомпрессорная станция "Бильче-Волица". Разрушены все основные здания, главный щит управления, СЭРБ (эксплуатация), административное здание, охранная сигнализация, газоперекачивающие агрегаты. Вторая по величине в Европе накопительная газовая станция больше не существует.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".