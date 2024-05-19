Сводка с фронта: вторая по величине в Европе газовая станция — всё, массовый налёт дронов ВСУ на Кубань

В Часове Яре прорвана оборона ВСУ, во Львове уничтожена газовая станция

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Представляем военную сводку на воскресенье, 18 мая.

Харьковское направление

Тут разворачивается наступление российской армии на нескольких направлениях. Самое главное — Волчанск, где ВСУ потеряли возможности использования БПЛА и подвергаются риску быть окружёнными из-за потери посёлков Зыбино и Старица.

В селе Липцы и его окрестностях группировка армии России начинает контролировать основные подходы к Харькову, что серьёзно усложнит Киеву оборону города. Продолжаются бои за высотки восточнее Липцов, а их взятие является решающим для контроля над населёнником.

Артёмовское направление

Боевая авиация и артиллеристы РФ в Часове Яре бьют по позициям националистов на заводе "Гидрожелезобетон". По всей вероятности, готовится штурм завода. Прорвана оборона ВСУ в городе, происходит наполнение пустоты бойцами РФ. В районе дач бои.

За истекшие сутки штурмовые группы российской армии, выполняя тактическую задачу, наступают на северном фланге в обход "Канала", а так же выбили боевиков ВСУ с центральных улиц в населённом пункте Совхоз Калинина.

Наступление 98-й воздушно-десантной дивизии в мкр. "Канал" привели к серьёзному давлению на врага, что может привести к нарушению обороны в микрорайоне. Армия Украины обороняется и огрызается. Также тяжёлые бои у Клещеевки.

Авдеевское направление

На этом участке спецоперации армия России заняла господствующие высоты севернее посёлка Очеретино, бои идут у посёлка Архангельское, и всё движется в сторону Калиново.

Неплохие новости с южных окраин Очеретино: российская группировка выбила националистов киевского режима из посёлка Нетайлово, зачищается зона вокруг населённика. ВС РФ закрепились в опорнике севернее села Уманское.

Угледарское направление

Продолжаются бои за посёлок Прогресс, который является ключевым для дальнейшего удара по Торецкой группировке ВСУ и начала битвы за город Покровск, что критически повлияет на позиции бандеровцев в этом районе.

Террористические удары Киева

За прошедшую ночь российские ПВО пресекли ряд попыток украинской армии совершить террористические удары с применением американских ракет ATACMS и беспилотников самолётного типа. Над территорией Крыма уничтожены 9 оперативно-тактических ракет и 1 дрон.

Три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородщины, 57 дронов перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем.

В Севастополе повреждений гражданской инфраструктуры при ракетной атаке Киева не зафиксировано, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Один БПЛА упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Тылы Украины

Армия России продолжает наносить удары по инфраструктуре врага: сегодня ночью взрывы звучали в Киевской, Сумской и Житомирской областях.

Также в Львовской области уничтожена газокомпрессорная станция "Бильче-Волица". Разрушены все основные здания, главный щит управления, СЭРБ (эксплуатация), административное здание, охранная сигнализация, газоперекачивающие агрегаты. Вторая по величине в Европе накопительная газовая станция больше не существует.