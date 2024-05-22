"Русские побеждают, у них хорошее лето". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater

"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain

Цинично и просто

Основатель крупнейшей американской ЧВК — бывший "морской котик" (элитное подразделение Военно-морского флота США). В беседе с Карлсоном Принс был как всегда провокационно циничен, но абсолютно прост.

"Мы содействуем гибели поколений украинцев", — едва ли не со смехом сказал он.

Из интересных заявлений "военного бизнесмена" можно отметить такие:

"Мы пошлём им (украинской власти — прим. ред) что-то, что было построено десять лет назад, но это будет стоить в 4-5 раз дороже. Это масштабное мошенничество, оплаченное Пентагоном, который не знает, как покупать вещи с минимальными затратами".

"Зачем отправляем еще 60 млрд долларов на Украину? Большая часть этих денег идет пяти крупным оборонным подрядчикам, чтобы они заменили в пять раз дороже то оружие, которое мы уже отправили украинцам".

"Что будет с Украиной? Я не знаю, выживет ли она как независимая страна. Если русские возьмут Одессу, если они отберут у Украины возможность экспортировать зерно, это действительно угрожает долгосрочной экономической жизнеспособности. Может быть, всё вернётся к тому, как Западная Украина раньше была частью Польши… Карты двигаются в зависимости от военных побед, дипломатических прорывов. И сейчас русские побеждают, у них будет очень хорошее лето".

Урок истории от русских

Также он отметил, что "медведь проголодался и собирается унизить Запад", и сделает это на своей спецоперации.

"Время, когда поля были покрыты снегом и грязью, закончилось, а с наступлением июня начнется потеха", — рассказывает Принс.

Он справедливо замечает, что российское командование знает историю. Курская битва, которая произошла не очень далеко от того места, где сегодня идут бои, стала самым крупным танковым сражением в истории мировых войн. Вермахт пытался надавить на эту позицию с юга и севера, но Красная Армия знала, что войска Германии приближаются, и построили много оборонительных сооружений.

То же самое Москва сделала летом 2023 года, в итоге была потеряна вся техника, поставленная Западом, и для Киева это "будет очень нехорошо", сказал основатель американской ЧВК.

И напоследок очень интересная мысль от американца:

"Байден мог сделать одну очень простую вещь: он мог бы сказать, что Украина никогда не собирается вступать в НАТО. Но американские политики определённо тупые. Госсекретарь Блинкен устраивает рок-концерт в Киеве, когда в ходе массированных боевых действий ВСУ терпят поражение. А он на сцене со своей гитарой! Похоже на то, как Нерон смотрел на горящий Рим".

Досье

Частная военная компания Blackwater (ныне Academi) была основана в 1997 году и является одной из крупнейших в мире. Её основная задача — поддержка и подготовка военных и полицейских операций. Компания имеет разветвлённую структуру и насчитывает около 21 тысячи сотрудников.

Деятельность Blackwater сопровождалась скандалами и обвинениями в военных преступлениях, совершенных её сотрудниками в различных странах, включая Ирак и Афганистан. Среди наиболее громких инцидентов — убийство мирного жителя в Багдаде в 2006 году и обстрел мирных жителей на площади Нисур в 2007 году, в результате которого погибли 17 человек.