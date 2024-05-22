Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса.
Основатель крупнейшей американской ЧВК — бывший "морской котик" (элитное подразделение Военно-морского флота США). В беседе с Карлсоном Принс был как всегда провокационно циничен, но абсолютно прост.
"Мы содействуем гибели поколений украинцев", — едва ли не со смехом сказал он.
Из интересных заявлений "военного бизнесмена" можно отметить такие:
Также он отметил, что "медведь проголодался и собирается унизить Запад", и сделает это на своей спецоперации.
"Время, когда поля были покрыты снегом и грязью, закончилось, а с наступлением июня начнется потеха", — рассказывает Принс.
Он справедливо замечает, что российское командование знает историю. Курская битва, которая произошла не очень далеко от того места, где сегодня идут бои, стала самым крупным танковым сражением в истории мировых войн. Вермахт пытался надавить на эту позицию с юга и севера, но Красная Армия знала, что войска Германии приближаются, и построили много оборонительных сооружений.
То же самое Москва сделала летом 2023 года, в итоге была потеряна вся техника, поставленная Западом, и для Киева это "будет очень нехорошо", сказал основатель американской ЧВК.
И напоследок очень интересная мысль от американца:
"Байден мог сделать одну очень простую вещь: он мог бы сказать, что Украина никогда не собирается вступать в НАТО. Но американские политики определённо тупые. Госсекретарь Блинкен устраивает рок-концерт в Киеве, когда в ходе массированных боевых действий ВСУ терпят поражение. А он на сцене со своей гитарой! Похоже на то, как Нерон смотрел на горящий Рим".
Частная военная компания Blackwater (ныне Academi) была основана в 1997 году и является одной из крупнейших в мире. Её основная задача — поддержка и подготовка военных и полицейских операций. Компания имеет разветвлённую структуру и насчитывает около 21 тысячи сотрудников.
Деятельность Blackwater сопровождалась скандалами и обвинениями в военных преступлениях, совершенных её сотрудниками в различных странах, включая Ирак и Афганистан. Среди наиболее громких инцидентов — убийство мирного жителя в Багдаде в 2006 году и обстрел мирных жителей на площади Нисур в 2007 году, в результате которого погибли 17 человек.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.