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Дмитрий Плотников
Группу "Север" не остановить! Какие подразделения ВСУ ещё выжили на Харьковском направлении

Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков

Силовые структуры » Военные новости

Переброска частей ВСУ на Харьковское направление началась с опозданием.

Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Напомним, первые решения о перемещениях украинских резервов Генштаб ВСУ принял через 3-4 дня после того, как за город Волчанск начались бои. Эту задержку вызвала общая растерянность командиров армии Украины. Также руководству ВСУ надо было понять, с каких участков относительно безболезненно можно снимать резерв для Харьковского направления.

Кто из ВСУ попал туда?

Первоначальные "победные крики" о переброске туда 50-60 батальонов не подтвердились. При 3-батальонной структуре бригад ВСУ и штатной численности в 2,5 тысячи "штыков" перемещение этого количества подразделений было бы равно отправке 20 бригад, кроме тех, кто уже находился на этом фронте.

По подсчётам, речь о переброске на Харьков полноценных бригад с открытых участков фронта не идёт вообще. Кстати, в этом районе до сих пор не замечали бригад ВСУ, ранее задействованных для обороны Киева и северной границы Украины. Численность украинских батальонов, снятых с других фронтов и переброшенных на Харьков, составляла 30 батальонов.

Хватит ли этих резервов?

В манёвренной обороне батальону, как правило, назначают территорию глубиной до 3 километров и протяжённостью до 10 километров. В теории для отражения атак группировки "Север" ВС РФ на протяжённости 92-х километров фронта этих резервов должно было хватать за глаза. Но одним из основных параметров наступления армии России является глубина фронта, которая в 5 раз там превышает расчётную — 15 километров вместо 3-х км.

Нельзя сбрасывать также со счетов активность ракетных войск и ВУС РФ, которые активно уничтожают националистов ещё до их приезда в район боёв.

Кто был и кто остался?

Сразу надо сказать, что каждая из украинских бригад представлена в лучшем случае двумя батальонами резервистов. Кое-где используются сводные роты и батальоны из резервистов и строевых подразделений, что Киеву даёт возможность сохранить иллюзию присутствия бригад "на двух направлениях".

Было:

  • 42-я отдельная механизированная бригада. Предыдущая локация: город Часов Яр;
  • 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Предыдущая локация: Работино;
  • 71-я отдельная пехотная бригада. Предыдущая локация: Работино;
  • 57-я отдельная мотопехотная бригада. Предыдущая локация: Синьковка;
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты. Предыдущая локация: Крынки;
  • Батальон "Арей" (129-я бригада теробороны);
  • 8-й полк ССО — сил специальных операций;
  • спецназ ГУР;
  • "Русский добровольческий корпус"*.

Из всех подразделений тут менее потрёпана 82-я одшбр. Но и оттуда уже не менее 10 человек сдались в плен.

И если сперва неонацисты стянули к Волчанску до 30-ти новых батальонов, получив численное превосходство, то сейчас оно сходит на нет, ввиду уничтожения огромного количества личного состава ВСУ.

Трудности в развёртывании резервов ВСУ

Возможность переброски резервов с других фронтов сейчас снижается на фоне уничтожения мостов с применением ракет. Даже в случае сохранения части полотна через мост могут перебираться лишь пехотные подразделения без техники.

Наведение же понтонов тут же вскрывается дронами ZALA, потом по ним наносится удар.

Прибытие новых подразделений бандеровцев в Харьковскую область потребует реагирования от "северян". Но отрадно, что после героизма ВС РФ подразделения ВСУ (даже будучи в большинстве) вынуждены откатываться и долго пересобираться из-за ограничения ресурсов.

* признан террористической организацией в РФ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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