Переброска частей ВСУ на Харьковское направление началась с опозданием.
Напомним, первые решения о перемещениях украинских резервов Генштаб ВСУ принял через 3-4 дня после того, как за город Волчанск начались бои. Эту задержку вызвала общая растерянность командиров армии Украины. Также руководству ВСУ надо было понять, с каких участков относительно безболезненно можно снимать резерв для Харьковского направления.
Первоначальные "победные крики" о переброске туда 50-60 батальонов не подтвердились. При 3-батальонной структуре бригад ВСУ и штатной численности в 2,5 тысячи "штыков" перемещение этого количества подразделений было бы равно отправке 20 бригад, кроме тех, кто уже находился на этом фронте.
По подсчётам, речь о переброске на Харьков полноценных бригад с открытых участков фронта не идёт вообще. Кстати, в этом районе до сих пор не замечали бригад ВСУ, ранее задействованных для обороны Киева и северной границы Украины. Численность украинских батальонов, снятых с других фронтов и переброшенных на Харьков, составляла 30 батальонов.
В манёвренной обороне батальону, как правило, назначают территорию глубиной до 3 километров и протяжённостью до 10 километров. В теории для отражения атак группировки "Север" ВС РФ на протяжённости 92-х километров фронта этих резервов должно было хватать за глаза. Но одним из основных параметров наступления армии России является глубина фронта, которая в 5 раз там превышает расчётную — 15 километров вместо 3-х км.
Нельзя сбрасывать также со счетов активность ракетных войск и ВУС РФ, которые активно уничтожают националистов ещё до их приезда в район боёв.
Сразу надо сказать, что каждая из украинских бригад представлена в лучшем случае двумя батальонами резервистов. Кое-где используются сводные роты и батальоны из резервистов и строевых подразделений, что Киеву даёт возможность сохранить иллюзию присутствия бригад "на двух направлениях".
Было:
Из всех подразделений тут менее потрёпана 82-я одшбр. Но и оттуда уже не менее 10 человек сдались в плен.
И если сперва неонацисты стянули к Волчанску до 30-ти новых батальонов, получив численное превосходство, то сейчас оно сходит на нет, ввиду уничтожения огромного количества личного состава ВСУ.
Возможность переброски резервов с других фронтов сейчас снижается на фоне уничтожения мостов с применением ракет. Даже в случае сохранения части полотна через мост могут перебираться лишь пехотные подразделения без техники.
Наведение же понтонов тут же вскрывается дронами ZALA, потом по ним наносится удар.
Прибытие новых подразделений бандеровцев в Харьковскую область потребует реагирования от "северян". Но отрадно, что после героизма ВС РФ подразделения ВСУ (даже будучи в большинстве) вынуждены откатываться и долго пересобираться из-за ограничения ресурсов.
* признан террористической организацией в РФ.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.