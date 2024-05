Группу "Север" не остановить! Какие подразделения ВСУ ещё выжили на Харьковском направлении

Переброска частей ВСУ на Харьковское направление началась с опозданием.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence