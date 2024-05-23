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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: уничтожен очередной танк Abrams, к Волчанску подтянуты ТОСы и мощные "Тюльпаны"

Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска

3:58
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска
Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Представляем военную сводку на четверг, 23 мая.

Харьковское направление

Из-за наступления ВС РФ враг вынужден перебрасывать резервы с других фронтов. Так, туда прибыла 36-я бригада морпехов ВСУ с Херсонского направления, наспех доукомплектованная в Николаевской области. Помимо этого, с Купянского фронта тоже сняты силы бандеровцев.

Русские бойцы подтянули сюда ТОС "Солнцепёк" и мощнейшие 240-мм самоходные миномёты "Тюльпан". Группировка войск "Север" переходит к основной фазе зачистки города от неонацистов. Всушники засели в высотных зданиях Волчанска, российские воины бьют по ним огнёметами. Также там армия РФ продвинулась в глубину до 500 метров, отразив контратаки националистов. Первые заключённые Украины отправлены на оборону Харькова, но непредсказуемы их взаимоотношения с нацбатами.

В Липцах русские штурмовики продвинулись в глубину до 400 метров, отбив контратаки. Здесь для пополнения выведен с участка 415-й отдельный стрелковый батальон ВСУ.

Артёмовское направление

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Клещеевка, у Часова Яра. Речь идёт о взятии доминирующей высотки, которая открывает огневой контроль над позициями в Часове Яре. Из-за этого значительная часть армии Украины ушла на запад за канал.

Продолжаются тяжёлые бои на городских окраинах, куда Генштаб Украины тянет наиболее боеспособные части. Выросла активность артиллерии ВСУ — вероятно, получили натовские боеприпасы. Но это не мешает бойцам ВС РФ двигаться вперёд — взяты под контроль ещё несколько улиц микрорайона "Канал".

Фланги Авдеевки

На этом направлении российская группировка додавливает бандеровцев в посёлке Нетайлово. Ранее мы сообщали об отходе ВСУ в сторону села Карловка, однако какие-то позиции армии Украины на окраинах остались. Непосредственно в Карловку Киев бросает резервы. Посёлок стоит на берегу водохранилища, его взятие лёгким не будет.

Группировка "Отважные" поразили ещё один танк Abrams, наступая за Авдеевкой.

В населённом пункте Уманское продолжаются бои, противник контратакует. В Яснобродовке российская артиллерия готовит почву для будущих штурмов — бьёт беспрерывно. В сёлах Новоалександровка и Новопокровское идут бои. также русские бойцы забирают "лесополки" у села Сокол. Движение вперёд разворачивается и в направлении Торецка.

На Донецком фронте продолжаются бои в городе Красногоровка, где ВСУ удерживают позиции в высотной застройке. ВС РФ наносят удары артиллерией и авиацией. 

На Времьевском направлении в Урожайном и Старомайорском российские "шторма" продвинулись на 600 метров в границах населёнников, а в селе Большая Новосёлка опять был поражён ранее восстановленный врагом мост.

Террористические удары Киева

В течение ночи ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением РСЗО "Ольха", РСЗО "Вампир" и беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны РФ над Белгородской областью уничтожены 3 реактивных снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха", 32 реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и 3 дрона.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр волчанск авдеевка
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