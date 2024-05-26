Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Сколько осталось существовать армии Украины? Солдаты ВСУ уже ненавидят Сырского и Зеленского

Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского

Силовые структуры » Военные новости

Поражение армии Украины на Харьковском фронте нанесло громадный урон по моральному состоянию общества и самого ВСУ.

Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского
Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Куда ведёт отступление ВСУ

Сегодня там каждая новая точка напряжения грозит вылиться в причину крупномасштабного обвала фронта в дальнейшем, поскольку резервов и запасов у Киева уже почти не осталось.

Солдаты ВСУ, понимая этот расклад, уже ненавидят главкома Александра Сырского, который просто неспособен управлять Вооружёнными силами, ибо все его попытки остановить наступление русской армии провалились. Кроме этого, расширение фронта армией России привело к максимальному сокращению времени на подготовку мобилизованных. Мобилизантов без обучения и без снаряжения бросают сразу на ЛБС. Неудивительно, что всушники всё чаще и чаще сдаются в плен русским бойцам.

Киев не хочет брать ответственность и решил усилить давление на военнослужащих. Об этом свидетельствует проект закона о военной полиции, представленный заместителем председателя оборонного комитета Украины Марьяной Безуглой, по сути, являющейся "голосом офиса президента".

Данный законопроект позволит функционировать эффективному органу, способному выполнять цели по поддержанию порядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, армии и Госспецслужбе транспорта Украины. Выражаясь иначе — заткнёт рты всем недовольным солдатам ВСУ.

Бесправное быдло на передовой

Кстати, о мобилизованных. Уровень их подготовки падает до банального уровня. В учебку новичков отправляют формально — там просто ничему не учат, мгновенно отправляют на фронт, заявляя, что там "быстро всех научат если им жить захочется".

С мест приходят известия, что мобилизованных банально даже оружием не умеют нормально пользоваться. Киев просто кидает людей "в мясо", чтобы остановить бегущих солдат армии Украины. Потери растут каждый день. Сами всушники это видят, и это вызывает у них ненависть к Банковой, относящейся к народу, как к крепостным, жизни которых цена — полушка.

Это отношение к собственному населению в будущем обязательно сыграет злую шутку с властью, когда будут образовываться колоссальные дыры из-за отступления на всех фронтах, а также из-за сдачи украинцев в плен.

Куда девались офицеры ВСУ?

А между тем, ВСУ не просто так сократили Генштаб на 60 процентов.

Последние месяцы с украинской стороны на ЛБС ощущается серьёзный дефицит командиров младшего и среднего состава. Очень часто командовать взводами и ротами некому. Если на эту должность приходит рядовой, которого резко выдёргивают и назначают командовать, то начинаются потери и подразделение гибнет.

Ситуация с командирами критически ухудшалась сперва при обороне Артёмовска, а затем после "контрнаступа", когда националисты гибли по несколько батальонов в день. 

Впрочем, генштабисты Вооружённых сил Украины в текущих условиях имеют самые минимальные шансы на что-то влиять. На данный момент баланс сил существенно изменён в пользу российской армии, и присутствие офицеров Генштаба ВСУ на скорость полёта корректируемой ФАБ-1500 повлиять никак не может. А с учётом российских ударов по пунктам управления и штабам, офицеры ВСУ могут стать приоритетной целью ракетных войск или боевой авиации России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
"Сириус" выбран местом разработки и производства передовых и уникальных лекарств
Утренняя тренировка: начало дня с энергией и бодростью
"Достать ножи 3": Netflix объявил полное название и дату выхода фильма
Ингушетия готовится к строительству модульных отелей у средневековых башен
Избавляемся от стресса: пилинг для ног и как его сделать в домашних условиях
Почему автосервисы предпочитают оставлять старые детали после ремонта
Названы полезные для дачного огорода животные
Смузи "Карибская мечта": напиток для снятия стресса
Советы для уменьшения частоты мытья волос
Почему стоит посадить любисток?
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Последние материалы
Почему стоит посадить любисток?
Андрей Малахов и Лариса Гузеева помирились после долгого конфликта
Возраст собаки не равен 7 годам человеческой жизни — сколько на самом деле
Как устроена политика Израиля? Объясняет израильский политолог
"Росгосстрах" застраховал премиальный автомобиль в Чувашии
Массированный ночной удар по Украине дронами и ракетами, наступление ВС РФ
"Аэрофлот" и РЖД подписали договор по внедрению космических систем в транспорт
Эта тренировка поможет вам сбросить лишний вес
Женщина из Москвы обнаружила удава в своем унитазе
Сколько раз в неделю стоит менять постельное белье?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников