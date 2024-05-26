Сколько осталось существовать армии Украины? Солдаты ВСУ уже ненавидят Сырского и Зеленского

Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского

Поражение армии Украины на Харьковском фронте нанесло громадный урон по моральному состоянию общества и самого ВСУ.

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Куда ведёт отступление ВСУ

Сегодня там каждая новая точка напряжения грозит вылиться в причину крупномасштабного обвала фронта в дальнейшем, поскольку резервов и запасов у Киева уже почти не осталось.

Солдаты ВСУ, понимая этот расклад, уже ненавидят главкома Александра Сырского, который просто неспособен управлять Вооружёнными силами, ибо все его попытки остановить наступление русской армии провалились. Кроме этого, расширение фронта армией России привело к максимальному сокращению времени на подготовку мобилизованных. Мобилизантов без обучения и без снаряжения бросают сразу на ЛБС. Неудивительно, что всушники всё чаще и чаще сдаются в плен русским бойцам.

Киев не хочет брать ответственность и решил усилить давление на военнослужащих. Об этом свидетельствует проект закона о военной полиции, представленный заместителем председателя оборонного комитета Украины Марьяной Безуглой, по сути, являющейся "голосом офиса президента".

Данный законопроект позволит функционировать эффективному органу, способному выполнять цели по поддержанию порядка и военной дисциплины в Министерстве обороны, армии и Госспецслужбе транспорта Украины. Выражаясь иначе — заткнёт рты всем недовольным солдатам ВСУ.

Бесправное быдло на передовой

Кстати, о мобилизованных. Уровень их подготовки падает до банального уровня. В учебку новичков отправляют формально — там просто ничему не учат, мгновенно отправляют на фронт, заявляя, что там "быстро всех научат если им жить захочется".

С мест приходят известия, что мобилизованных банально даже оружием не умеют нормально пользоваться. Киев просто кидает людей "в мясо", чтобы остановить бегущих солдат армии Украины. Потери растут каждый день. Сами всушники это видят, и это вызывает у них ненависть к Банковой, относящейся к народу, как к крепостным, жизни которых цена — полушка.

Это отношение к собственному населению в будущем обязательно сыграет злую шутку с властью, когда будут образовываться колоссальные дыры из-за отступления на всех фронтах, а также из-за сдачи украинцев в плен.

Куда девались офицеры ВСУ?

А между тем, ВСУ не просто так сократили Генштаб на 60 процентов.

Последние месяцы с украинской стороны на ЛБС ощущается серьёзный дефицит командиров младшего и среднего состава. Очень часто командовать взводами и ротами некому. Если на эту должность приходит рядовой, которого резко выдёргивают и назначают командовать, то начинаются потери и подразделение гибнет.

Ситуация с командирами критически ухудшалась сперва при обороне Артёмовска, а затем после "контрнаступа", когда националисты гибли по несколько батальонов в день.

Впрочем, генштабисты Вооружённых сил Украины в текущих условиях имеют самые минимальные шансы на что-то влиять. На данный момент баланс сил существенно изменён в пользу российской армии, и присутствие офицеров Генштаба ВСУ на скорость полёта корректируемой ФАБ-1500 повлиять никак не может. А с учётом российских ударов по пунктам управления и штабам, офицеры ВСУ могут стать приоритетной целью ракетных войск или боевой авиации России.