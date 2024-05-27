Сводка с фронта: ожидаемая кульминация у Часова Яра, освобождено село Берестовое

ВСУ несут большие потери под Харьковом, идёт наступление в Часове Яре

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Представляем сводку с фронта на понедельник, 27 мая.

Харьковское направление

На этом фронте бойцы группировки войск "Север" продолжают наступать на двух основных векторах.

Волчанск

"Северяне" продолжают освобождать приграничные районы, несмотря на то, что националисты не перестают оказывать ожесточённое сопротивление. "Шторма" продвинулись на юг до 200 м., уничтожив несколько опорников бандеровцев. 57-я омбр ВСУ провела неудачную контратаку и, понеся потери, отступила.

Липцы

Армия России улучшила своё тактическое положение в садоводческом товариществе "Северный", отбив контратаку 13-й бригады Национальной гвардии Украины. На одном из участков русские воины продвинулись до 500 метров.

За сутки потери врага — 400 боевиков. Командиры ВСУ, стремясь на этом фронте стабилизировать обстановку, бросили в бой самых мотивированных и подготовленных солдат, перекинутых под Харьков со всех участков. Но такая тактика может привести к катастрофе для ВСУ: без оперативных резервов оборона ВСУ на других фронтах уже в критическом состоянии.

Купянское направление

После освобождения села Ивановка армия РФ продолжает давить вдоль ж/д, а в случае успеха начнёт штурм Степовой Новосёловки, которая лежит западнее в низине.

Вчера российская армия взяла под контроль село Берестовое и расширила зону контроля вокруг посёлка. После переброски подразделений на Харьков, врагу тут очень несладко.

Также будет усилено давление на ВСУ западнее Котляровки, взятие которой позволит ВС РФ в дальнейшем наступать широким фронтом на господствующую высотку западнее посёлка Табаевка. Далее можно "работать" по линии снабжения бандеровцев у посёлка Песчаное.

При этом Киев постарается перевести ситуацию в позиционные бои, что даст возможность ему выиграть время для возведения оборонительной линии.

Фланги Артёмовска

Продолжаются штурмы украинских позиций ВСУ у Часова Яра. Ширина фронта постоянно растёт. По пока непроверенной информации, у ВС РФ тут есть тактический успех, развив который, русские бойцы могут рассчитывать на выход на линию канала "Северский Донец — Донбасс". Продолжаются штурмы и в микрорайоне "Канал".

Двигается армия РФ также в районе Калиновки, где идёт сражение за центр посёлка. Есть признаки, что враг начинает сдуваться на этом фронте. Уменьшилась активность артиллерии ВСУ, выдохлись и контратаки. Правда, мощность работы украинских дронов пока не позволяет русским воинам сломить сопротивление бандеровцев.

Но кульминация здесь вот-вот наступит. Тут может всё решить последний резервный батальон.

Террористические удары ВСУ

В течение сегодняшней ночи были пресечены попытки националистов совершить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средствами противовоздушной обороны ВС РФ над территорией Брянской области уничтожен один дрон, еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородщины, 4 беспилотника уничтожены над Краснодарским краем, а также 6 дронов уничтожены и перехвачены над Орловской областью.