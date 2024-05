Новая война "планирующей смерти". О чём говорит применение новых авиабомб УМПБ в зоне СВО

Недавно появились первые отчётливые фотоснимки применения перспективных универсальных межвидовых планирующих боеприпасов Д-30СН с модернизированных самолётов Су-34НВО.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International