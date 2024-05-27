Новая война "планирующей смерти". О чём говорит применение новых авиабомб УМПБ в зоне СВО

Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО

Недавно появились первые отчётливые фотоснимки применения перспективных универсальных межвидовых планирующих боеприпасов Д-30СН с модернизированных самолётов Су-34НВО.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На данный момент наиболее интенсивно УМПБ армия России применяет на Харьковском направлении для поражения тылов, командной и штабной инфраструктуры, складов, а также ж/д узлов ВСУ.

Планирующие авиабомбы. Что это?

Сам боеприпас имеет сравнительно небольшую массу боевой части — 250 килограммов. Это даёт возможность применять его из установок РСЗО (реактивных систем залпового огня) калибра 300 мм. Тем более, что аэродинамическая компоновка бомбы гораздо лучше, чем у авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Интегральная компоновка планера без отдельной угловатой конструкции с высоким аэродинамическим сопротивлением, а также обтекаемая головная часть уменьшают аэродинамическое сопротивление и увеличивают несущие качества УМПБ. Это значит, что дальность его планирования при сбросе с высоты более 12 километров может достигать 120 километров, не уступая аналогу из США — планирующей авиабомбе GBU-39/B SDB.

Преимущества

Кстати, у УМПК дальность планирования — от 45 до 65 километров. Двукратное увеличение дальности сброса нашего УМПБ достигается также и оснащением его реактивным мотором.

Также эти бомбы из-за отсутствия металлических крыльев прямоугольной формы менее заметны (в разы!) по сравнению с ФАБ-500. Отсюда, их дальность обнаружения радиолокационными станциями ВСУ примерно в 2,5 раза меньше, чем авиабомб с УМПК.

Ещё одно преимущество УМПБ 300-мм калибра — совместимость с боекомплектом РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч". Такая характеристика даёт возможность применять Д-30СН в качестве планирующих ступеней реактивных снарядов 9М542 и 9М528.

В этом варианте разгоняемые до 4,5 тысяч километров в час и забрасываемые на высоту до 20 километров УМПБ способны планировать на дистанцию даже до 200 километров.

Система наведения у универсальных межвидовых планирующих боеприпасов классическая и построена на базе ГЛОНАСС-/GPS-приёмников с высокой помехозащищённостью и инерциально-навигационного блока.

Вывод

Итак, боевые действия в СВО теперь не просто жёсткие, а поменялись их условия. В игре теперь солируют планирующие бомбы, разбивающие любые укрепления и выносящие пехоту.

Нет сомнения, что они до конца войны останутся доминирующим оружием, поскольку против них можно бороться лишь огромным числом ПВО или истребителями с ракетами типа "воздух — воздух". Но у армии Украины этого крайне мало, а значит, и угроза купирована не будет. Истребители F-16 не решат проблему, а лишь замедлят крах. Да и то, вряд ли.

Катастрофический дефицит ПВО у националистов прогнозируется уже на конец года. Все запасы ВСУ истратят, а массовых поставок больше не будет. F-16 вряд ли Киев получит в достаточном количестве, плюс надо будет доставить и вооружение к ним.

Подготовка новых кадров ВСУ тоже довольно краеугольный камень. Мобилизованные готовы слабо, их сразу кидают в мясорубку. Разумеется, боевой дух у таких солдат "ниже плинтуса". А из-за действий Генштаба и киевской власти он и не поднимется....