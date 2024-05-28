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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: удар беспилотников ВСУ по Подмосковью, Часов Яр берут экс-"вагнера"

Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер"

4:18
Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер"
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на вторник, 28 мая.

Харьковское направление

Тут продолжаются тяжелейшие бои. В Волчанске почти нет движения, армия Украины даже пытается контратаковать на северном берегу р. Волчья, однако ВС РФ выбили боевиков обратно. Есть данные о сбитом в этом районе самолёте МиГ-29 украинской армии.

В Липцах Генштаб Украины подтянул большие резервы. Контратаки ВСУ вернули контроль над холмом севернее посёлка, сейчас "Серные" стараются вернуть его. Существенного продвижения в обоих населённиках пока ждать не стоит, основная цель сегодня — сковать здесь максимальное количество украинских ресурсов.

Купянско-Сватовское направление

ВС РФ наступают в Харьковской области из ЛНР, приближаясь к Артёмовке (Мясожаровке). Украинские военные эксперты сообщили о прорыве бронегруппы армии РФ к селу на границе ЛНР и Харьковщины.

Также 47-я дивизия российской армии продолжает наступать за посёлками Ивановка и Кисловка, приближаясь к селу Степовая Новосёловка, где идут тяжёлые бои. В селе Берестовое армия России продвинулась в южном направлении до 400 м.

Донецкое направление

Тут русская армия усиливает натиск в городе Красногоровка, уже на 60 процентов он контролируется ВС РФ. С мест сообщается, что русские воины давят с севера и запада. Есть успехи у посёлка Победа и продвижение к Константиновке. Туда же бойцы ВС РФ двигаются и от сёл Парасковиевка и Новомихайловка, где бандеровцы отчаянно сопротивляются.

Город Константиновка — серьёзный логистический центр, откуда идёт прямая трасса на Угледар, и Киев не хочет терять населённый пункт.

Фланги Артёмовска

Продолжаются штурмы ВС РФ на окраинах Часова Яра. Русская армия планомерно выдавливает националистов с мкр. "Канал". По городу постоянно наносятся артиллерийские и авиационные удары по скоплению личного состава ВСУ. Со стороны врага также бьют артиллерия и БПЛА. Армия Украины пытается сдержать наступление русской армии всеми силами.

С мест сообщается, что сценарий тут напоминает Артёмовскую "мясорубку". И для информации украинцам, в составе штурмовиков 98-й ВДД много бывших "штормов" ЧВК Вагнер. А значит, вопрос по взятию населённого пункта предопределён.

Авдеевское направление

На этом участке линия фронта сегодня проходит через рубеж Уманское — Нетайлово, приблизительно в 20-ти километрах от Донецка. Русская армия штурмует село Яснобродовка. Севернее у посёлков Сокол и Новопокровское есть успехи, боевые действия приближаются к селё Новоселовка-1.

Западнее Сокола атаки ВС РФ на мощный укрепрайон, а падение его фактически обрушает оборону неонацистов на всём данном участке. Севернее села Очеретино российские воины двигаются к селу Калиново. Бои серьёзные, Киев не хочет терять удобную оборонительную линию.

Террористические удары Киева

Под Москвой армия РФ уничтожила малоразмерный воздушный шар. В Балашихе в микрорайоне Кучино комплекс противовоздушной обороны сбил беспилотник. Обломки рухнули на частное домовладение. Пострадавших нет, сообщают местные власти.

Днём враг два раза бил из РСЗО HIMARS кассетной боевой частью и ракетами с повышенной дальностью по Луганску.

В Белгородской области артиллерия и дроны ВСУ били по сёлам Совхозному, Дроновке, Мурому, Шебекино, Красному, Нежеголи, Берёзовке и Грайворону. Ранен гражданский.

ФАБЫ летят на Харьков и область | Столтенберг об ударах по городам РФ | Нетайлово и Ивановка за РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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