Российская гиперзвуковая ракета "Циркон". Наш безусловный гарант неядерного сдерживания

Гиперзвуковая ракета "Циркон" недостижима для ПРО Запада

4:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российскую обороноспособность сегодня, конечно, обеспечивает самое современное оружие, не имеющее аналогов в мире.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain

Гиперзвуковой кнут для Запада

Один из таких гарантов — ракета "Циркон" (3М22). Это первая ракета, которая полетела со сверхзвуковой скоростью и при этом стала маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Военные инженеры США отстают от нас в "гиперзвуке" на несколько лет. Сегодняшние космические и наземные средства не могут обнаружить и отследить русский "Циркон". Правда, компания из США Raytheon создаёт радиолокатор, который "хочет" выявлять гиперзвуковые ракеты. Но пока это концепт, прототипа нет в природе.

Однако, если даже мы допустим, что локатор обнаружил ракету, то нынешние средства ПВО сбить её просто не могут. Пока зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противника попытается взять её на сопровождение, она уже выполнит свою задачу.

Что уничтожит?

Эксперты рассказывают, что "Циркон" может поражать любую цель, в том числе, отдельный объект из группы целей. Также при необходимости этим оружием можно поразить одномоментно несколько целей, например, кораблей, поскольку ракетный комплекс поддерживает залповый огонь.

Разумеется, многие характеристики ракеты 3М22 пока остаются засекреченными, но кое-что попадает в открытые источники.

Немного цифр

К примеру, есть информация, что "Циркон", в отличии от "Кинжала" может поддерживать гиперзвуковую скорость постоянно. Летит наша ракета на высоте в пределах 30-40 км, со скоростью 6700 километров в час, покрывая большую территорию в считанные секунды.

Характерно, что у самой цели стремительный болид пикирует и кратковременно набирает фантастическую скорость в 9100 километров в час (!). Правда, приближаясь к земле, он летит несколько медленнее (5500 километров в час). В любом случае, набирать такую скорость не способна ни одна другая ракета.

Дальность полёта нашего гиперзвукового "изделия 3М22" — в пределах 1500 км.

На себе ракета может нести и проникающий фугасный заряд, который предназначается для борьбы с вражескими объектами, и осколочно-фугасный, который используется против объектов и личного состава противника. Достать "Циркон" может и заглубленный на несколько метров бетонный бункер. Способен он отрабатывать по движущейся и неподвижной цели.

Ну и главное — "Циркон" может нести ядерную боеголовку. Именно из-за этого США назвали ракету "несущей дестабилизацию в мир". Дать другого определения мощному российскому оружию у Вашингтона не хватило фантазии...

Досье

"Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработанная НПО машиностроения. 4 января 2023 года она была принята на вооружение Военно-морским флотом России.

Некоторые характеристики ракеты:

Длина: 8-9,5 метра,

Диаметр: 0,8 метра,

Стартовая масса: 4,5 тонн,

Дальность действия: до 1500 км,

Скорость: до 11 Махов (до 10 700 км/ч),

Боевая часть: ядерная или обычная с зарядом 300-400 кг.

"Циркон" предназначен для поражения вражеских кораблей, в том числе авианосцев. Ракета может маневрировать на всем протяжении траектории полёта, что делает её практически неуязвимой для современных систем ПРО/ПВО.

"Циркон" является важным элементом российской программы развития гиперзвукового оружия. Ракета значительно повышает боевые возможности Военно-морского флота России и делает страну одним из лидеров в области гиперзвуковых технологий.