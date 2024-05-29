Сводка с фронта: удар по Яворовскому полигону уничтожил сотню натовцев, авто ВГТРК подорвалось на мине

Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Представляем сводку с фронта на среду, 29 мая.

Харьковское направление

Ставка ВСУ на силы спецназначения опять не сыграла: русские воины пресекли попытку противника прорваться в Волчанск, идёт зачистка побережья р. Волчья.

Эту контратаку враг готовил неделю, и в ней Генштаб Украины задействовал крупную партию "спецов". Профессиональные боевики не помогли, единственное, что у них вышло — переправиться через Волчью. На данный момент выжившие неонацисты "спецсил" погибают под огнём артиллерии и ВКС РФ.

Итог: потери среди элитной группы огромные, а достижений нет — русская армия откидывает ВСУ обратно за реку.

Также на этом фронте на мине подорвалась машина военных РФ, в которой также была и съемочная группа ВГТРК. По счастью, обошлось без жертв.

Фланги Артёмовска

На этом участке СВО уже почти месяц идут тяжёлые штурмы города Часов Яр. По неподтвержденной информации, армия России взяла под контроль южную часть микрорайона "Канал". Теперь бойцы могут перекрыть снабжение националистов. У села Калиновка российские войска пытаются пробиться к каналу. Для Киева максимально долгое удержание этого населённого пункта (Часов Яр) крайне важно.

Авдеевское направление

На южном участке этого фронта российская армия расширяет зону контроля вокруг посёлка Нетайлово, продвинувшись по балке Домаха. Также армия РФ подходит к Карловке, выйдя к берегу Карловского водохранилища. По всей вероятности, перед штурмом наши бойцы от Уманского двинутся с севера и от села Нетайлово с юга, намереваясь взять Карловку в котёл.

Севернее идут штурмы посёлков Новопокровское и Сокол. От Очеретино с боями российские воины двигаются по Новоалександровке, где уже занята четверть посёлка.

На Северском участке армия России теснит бандеровцев из Белогоровки, над зданиями поднимаются флаги РФ. На Купянском фронте войска РФ штурмуют посёлок Степная Новосёлка, за которой оперативный простор и прямой путь к городу Купянску. Южнее идут бои у Стельмаховки — село отрезают с юга и с севера. Штурмы осложняются кратным превосходством врага в БПЛА. Южнее русские бойцы прощупывают националистов у Новоегоровки.

Проблемы ВСУ

На передовую украинское командование присылает пополнение, совсем непригодное к службе.

Так, в 125-ю бригаду Вооружённых сил Украины оборонять город Волчанск приехало пополнение в количестве более 100 человек.

Но выяснилось, что эти военнослужащие непригодны для службы, и в состав формирования ВСУ из них зачислили лишь троих, хотя в докладах сотрудники бригады отчитались, что "подразделение хорошо пополняется".

Тылы Украины

Поступает информация, что ночью русская армия во Львовской области нанесла массированный удар по тому самому Яворовскому полигону.

Как и в начале спецоперации, в зданиях объекта размещались инструкторы-иностранцы из нескольких стран. Точное число уничтоженных наёмников предстоит установить, но уже поступают данные о сотне человек.

На этом полигоне боевики ВСУ проходили курсы инженерной, тактической и медподготовки, получали навыки управления военной техникой. Кстати, полигон был восстановлен после такого же удара весной 2022 года.

Также нанесены удары по аналогичным объектам в Стрые, Дрогобыче и Дублянах.