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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал

На Харьковском направлении контрнаступлением ВСУ даже не пахнет

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

На Харьковском направлении контрнаступлением ВСУ даже не пахнет
Фото: Dpsu.gov.ua by State Border Guard Service of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 2 июня.

Харьковское направление

Тут идут жёсткие бои в многоэтажной застройке Волчанска. Армия Украины пыталась контратаковать и прорваться к заблокированным в лицее боевикам, однако были отброшены. У посёлка Липцы артиллеристы ВС РФ бьют по националистам, которые сидят в лесополках между Лукьянцами и Глубоким.

На всём этом фронте украинская группировка пыталась проводить мероприятия атакующего характера, вылазками десанта и штурмовых подразделений на отдельных участках, нанося удары по местам дислокации российской армии. Но всё носит позиционный характер, и ни о каком контрнаступлении, как пишут многие, речи не идёт.

ВКС РФ работают постоянно, без перерыва нанося удары управляемыми ФАБами. Группировка "Север" отбивает все атаки противника, который собрал тут весьма внушительные силы. 

Фланги Артёмовска

На этом участке российская армия взяла под контроль дачный посёлок на севере микрорайона "Канал" в городе Часов Яр, закрепилась вдоль железной дороги и прорвалась вглубь украинской обороны. После нескольких попыток наша армия смогла форсировать канал "Северский Донец — Донбасс" от н. п. Ступки Голубовские-2. Идут ожесточённые бои за многоэтажные дома на юге микрорайона. Бои у сёл Калиновка и Клещеевка не утихают. От Белогоровки есть сведения, что ВС РФ взяли в полукотёл меловой карьер.

Авдеевское направление

На этом участке спецоперации российские войска выравнивают рубеж Уманское — Нетайлово. От Уманского армия России двигается в двух направлениях: к посёлку Скучное и на окружение Яснобродовки, где накануне русские бойцы смогли отбить ещё одну "лесополку". Выше по фронту есть продвижение у Сокола и в сторону Новосёловки Первой, у Новопокровского. В Новоалександровке наши военные освободили часть села и расширили плацдарм в полях севернее.

Южно-Донецкое направление

На этом фронте идут бои в Урожайном и на восточной и северной окраинах населённого пункта Старомайорское. На Донецком участке после взятия городского совета в городе Красногоровка, армия России ведёт бои севернее улицы Центральная. С юга есть движение к Константиновке, а по западным флангам бьют артиллеристы ВС РФ. В селе Парасковиевка осталась последняя позиция армии Украины. Также и в Георгиевке, где бойцы РФ вытесняют националистов в соседнее село Максимильяновка.

Купянское направление

Армия Украины снижает применение артиллерии на этом участке фронта, предпочитая БПЛА. Как сообщает старший офицер батареи 275-го самоходного артполка 1-й гвардейской танковой армии ГВ "Запад", боевые действия кардинально изменились.

"Если раньше ты опасался кассетных боеприпасов и прилетов миномётов, то теперь это сводится к минимуму, всё на дронах", — рассказывает русский воин.

Наверняка это связано и с разницей себестоимости беспилотников и снарядов, в пользу первых. В случае ВСУ дроны более эффективны по сравнению с артиллерией. Чтобы попасть из артиллерийского орудия, можно выпустить три снаряда и попасть, а можно выпустить тридцать и промахнуться, всё зависит от опыта бойцов, отметил российский солдат.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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