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Любовь Степушова
Что на самом деле происходит на харьковском направлении

На харьковском направлении ВСУ нанесли контрудар. Продвижение составило 200 метров

Силовые структуры » Военные новости

ВСУ после переброски резервов нанесли контрудар в Волчанске. К четвергу стало ясно, что более 200 метров они продвинуться не сумели. В Липцах контрнаступление и вовсе не удалось.

На харьковском направлении ВСУ нанесли контрудар. Продвижение составило 200 метров
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

ВСУ нанесли контрудар в Волчанске

"Украина перебросила на харьковское направление больше войск, чем союзники отправили через пляжи Нормандии 6 июня 1944 года", — пишут западные OSINT издания.

Напомним, что высадка союзников в Нормандии насчитывала около 160 тысяч военнослужащих.

Военкор Александр Коц сообщил в Telegram в субботу, 1 июня, что ВСУ "перешли в контрнаступление на харьковском направлении", начав с обстрелов "хаймарсами" пунктов управления группировки "Север" ВС РФ.

Некоторые российские блогеры сообщали после этого, что в Волчанске российские бойцы отошли из нескольких "высоток", занятых ранее.

Украинские данные: ВСУ продвинулись на 200 метров в Волчанске

По данным украинского телеграмера Myroshnykov, в субботу, 1 июня, ВСУ "отбросили врага на 200 метров в сторону северной части города". В понедельник, 3 июня, тот же источник сообщил, что в Волчанске ВСУ "удалось ещё немного отбросить врага". По его словам, в направлении Липцов, которые находятся в 17 километрах от Харькова, "враг усилил давление".

"Отвлекающий удар по пограничной линии постепенно превращается в одно из основных направлений для врага. Это касается и Липцов, и Волчанска, и потенциально Сумщины", — пишет автор.

По его словам, русские подтягивают резервы, чтобы нанести "мощнейший удар", "упорство их не имеет предела".

"Ведь арту для обстрелов окрестностей Харькова так и не удалось приподнять, поэтому Волчанск стал для них целью #1", — заключает автор.

Другой украинский источник Петренко, который пользуется для анализа только локализованными данными, не подтвердил продвижений ВСУ. Он сообщил в воскресенье, 2 июня, что "в целом ситуация на обоих направлениях (Волчанск и Липцы) без изменений". По Волчанску, по его словам, российские войска продолжают наносить удары авиабомбами, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.

4 июня, по данным Петренко, "в Волчанске продолжаются стрелковые бои с переменным успехом".

Как сообщил российский Telegram-канал МИГ в среду, 5 июня, в Волчанске ВСУ удаётся удерживать позиции в многоэтажной застройке южнее улицы Короленко севернее реки Волчья. Бои идут на территории Агрегатного завода. На левом фланге восточнее города ВС России закрепились на высотах и взяли под огневой контроль несколько путей снабжения врага.

В Липцы противник перебрасывает подкрепления, ЛБС без изменений, пишет МИГ.

Волчанск ВС РФ удержат, как и инициативу

В эфире интернет-канала Alpha media боец ВСУ Антон Чёрный заявил, что ВС РФ закрепились в Волчанске и "никуда его не отдадут".

"Надо не допускать повторения, начинать окапываться, не думать только про первую линию, хотя и про неё мало кто думает, а и про вторую, про третью. Максимально быть подготовленными", — сказал Чёрный.

Переброска резервов ВСУ в Харьковскую область обнажила оборону на других направлениях, что позволило ВС РФ достичь успехов в направлении Карловки (Селидово) и Сокола на покровском направлении. А также на угледарском направлении, взяв Парасковиевку с выходом на окраины Константиновки с юга, обходя водную преграду. Через Константиновку идёт снабжение ВСУ в Угледаре.

Россия уже много месяцев удерживает инициативу на фронте и пусть медленно, но освобождает населённые пункты. Если оставить ситуацию как есть, то украинская армия даже просто по ресурсным соображениям проиграет, несмотря на поставки западного вооружения. Именно поэтому Запад пошёл на повышение ставок в украинском конфликте.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы волчанск
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