Что на самом деле происходит на харьковском направлении

ВСУ после переброски резервов нанесли контрудар в Волчанске. К четвергу стало ясно, что более 200 метров они продвинуться не сумели. В Липцах контрнаступление и вовсе не удалось.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic