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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах

Армия России начала общевойсковую операцию в Часове Яре

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Армия России начала общевойсковую операцию в Часове Яре
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 9 июня.

Харьковское направление

На этом участке продолжаются ожесточённые бои в городе Волчанск. Активная оборона российской армии стоит. Причём русские бойцы не только держат рубежи, но и проводит эвакуацию гражданского населения, в основном стариков и инвалидов.

У посёлка Липцы российские войска также удерживают фронт — сегодня отразили атаку националистов у Глубокого. Командование ВСУ бросило бронегруппу смертников в контратаку. Противник на багги и БМП атаковал со стороны н. п. Липцы, доехал до фланга Глубокого, где был ничтожен полностью: и БМП, и багги и штурмовики. После этого мотострелки ВС РФ контратаковали неонацистов и заняли несколько опорных пунктов ВСУ вдоль лесопосадок.

Артёмовское направление

Оборона ВСУ в городе Часов Яр всё-таки дрогнула и начала сдавать позиции. Так уже половина мкр. "Канал", находящийся на левой стороне канала "Северский Донец — Донбасс", уже под контролем русских воинов.

"Наши парни из 98-й воздушно-десантной дивизии штурмом взяли украинский опорник, располагавшийся в пятиэтажке микрорайона "Канал" и подняли над ним имперский флаг и флаг ВДВ!" — отмечают с мест.

Также армия России полностью взяла Часовярский ремонтный завод (ЧРЗ) и вошла в заброшенный завод "Гидрожелезобетон".

Сегодня с раннего утра ВКС России наносят мощнейшие удары с применением КАБ. Началась общевойсковая операция, армия РФ вводит резервы, подчёркивают военкоры.

Запорожское направление

На этом участке СВО разрушенный посёлок Работино перешёл под контроль российской армии, при этом на северном фланге села буквально негде закрепиться под постоянными ударами БПЛА и артиллерии ВСУ. Теперь националисты держат оборону в опорниках севернее населённика, по ним работают российские ТОСы. Важным шагом на этом направлении становится взятие позиций бандеровцев южнее пос. Щербаков и расширение зоны контроля у села Новопокровка.

Донецкое направление

На этом фронте ВСУ уже уходят с Константиновки в Парасковеевку. Саму Константиновку русская группировка охватывает с востока и юга. Причём к автотрассе Угледар — Константиновка войска ВС РФ стараются выйти ещё и у посёлка Водяное, где за националистами остаётся часть опорников. В случае успеха, российские войска решат сразу две задачи: получат возможность атаковать Угледар с востока и отрежут его от снабжения.

Южно-Донецкое направление

Армия России на этом фронте заняла высоты и продвинулась к реке Мокрые Ялы. ВС РФ атакуют и выдавливают неприятеля из северной части посёлка Старомайорское. Русские бойцы также зачистили низину между Урожайным и Старомайорским. Идут бои в центре Урожайного.

Угледарское направление

На этом участке российские штурмовики вдоль балки Широкая расширили контроль территории на 1,5 километров, взяв с этой стороны, в том числе, под контроль участок трассы Угледар — Константиновка.

В самом Угледаре боевая российская авиация нанесла удар ФАБом по южной части, где располагался пункт управления боевиков ВСУ.

Группировка войск Север РФ создала Санитарную зону близ Харькова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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