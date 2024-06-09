И хочется, и боязно. Что нужно знать о передаче французских истребителей Mirage 2000 Киеву

Французские самолёты Mirage 2000 на Украине мгновенно станут целью

4:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Франция намерена передать Киеву истребители Mirage 2000.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=c76db9cff7064d8452c34c1dfbac9a249119c522 by Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF is licensed under public domain

Самолёты могут быть переданы Украине уже до конца 2024 года.

Сколько самолётов и пилотов будет передано

Но объявление о передаче этих машин — только предистория с их боевым прошлым.

Сначала сообщалось о планах Парижа передать 5 самолётов. Всего за годы производства (с 1984 по 2007 год) было построено свыше 600 "Миражей", а в ВВСУ Франция планирует передать меньше 1 процента от всех их построенных.

Некоторое число пилотов Украины с начала прошлого года находятся во Франции, где обучались работе на Mirage 2000. Чтобы подготовить опытного лётчика, по различной информации, требуется спец с налётом до 1 тыс. часов, плюс знание техчасти. По всей вероятности, лётчики для этих самолётов уже готовы и их боевое применение упирается только в отсутствие самих истребителей.

Модификация Mirage 2000-5

Данный самолёт — это модифицированный вариант базовой линейки c более совершенной радиолокационной системой и системой для применения корректируемых бомб (к примеру, HAMMER). РЛС может обнаружить цели типа "истребитель 4-го поколения" на дальности до 80 километров. Но этого очень мало для успешного дальнего воздушного боя с российскими Су-35С и даже с Су-30СМ2.

Однако в боекомплект "француза" могут интегрировать ракеты дальнего боя MBDA Meteor (дальность 150 километров). Экипаж Mirage сможет применять данные ракеты по целеуказанию от самолётов-радаров Saab 340.

Главным вооружением типа "воздух — воздух" у этих самолётов остаются ракеты MICA-IR с инфракрасными головками самонаведения (ГСН) и MICA-EM с активными ГСН. Дальность этих ракет не превышает 65 километров, но из-за системы отклонения вектора тяги они могут перехватывать и беспилотники, и малозаметные крылатые ракеты. Также Mirage 2000-5 может бить ракетами SCALP-EG, которые сегодня применяются украинскими Су-24.

Место базирования

Двигатель "Миража" обладает довольно хорошими характеристиками. Использовать эту машину можно на аэродромах с короткими ВПП — для взлёта ей надо всего 700 метров.

Боевой радиус самолёта — 1300 км. Поэтому эти самолёты могут использовать с аэродромов в западной и центральной частях Незалежной: Винница, Кировоград и Хмельницкий. Кстати, там уже есть вся необходимая инфраструктура для их приёма. Но сегодня серьёзным вопросом является безопасность этих аэродромов: туда регулярно прилетают БПЛА и высокоточное оружие.

Нет сомнений, что данная техника мгновенно станет объектом охоты ВС РФ.

Досье

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель 4-го поколения от французской компании Dassault Aviation, разработанный в 1970-х годах. Поступил в ВВС Франции в 1984 г. и стал основным боевым самолётом страны в конце XX в.

Mirage 2000 обладает высокой манёвренностью и способен выполнять широкий спектр задач, включая воздушный бой, нанесение ударов по наземным целям и разведку. Оснащён современным оборудованием, таким как радар, система управления вооружением и система навигации.

Самолёт имеет несколько модификаций, которые отличаются друг от друга назначением и оснащением. Например, Mirage 2000D является ударным истребителем-бомбардировщиком, а Mirage 2000E — многоцелевым истребителем.

Mirage 2000 экспортировался в несколько стран мира, таких как Греция, Индия и Объединённые Арабские Эмираты. Он принимал участие в различных военных конфликтах и операциях.

Производство Mirage 2000 было прекращено в 2007 году, но он продолжает оставаться на вооружении некоторых стран и активно используется в боевых действиях.