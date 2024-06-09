Растянутая мясорубка. Как переброска украинских резервов под Харьков сказалась на других фронтах

Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях

Переброска резервов ВСУ со "старых" участков спецоперации идёт уже три недели.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ряд участков фронта ослаб, а на некоторых ситуация почти не изменилась.

Напомним, наступление группировки "Север" армии России в Волчанске и под Липцами идёт уже почти месяц. Для реагирования на "русскую активность" на Харьковское направление Киев стянул немалые силы, многие из которых уже понесли жуткие потери, сопоставимые с началом прошлогоднего украинского "контрнаступа". Манёвренные бои тут постепенно переходят в позиционные. Разумеется, это накладывает отпечаток и на потери, и на динамику боевых действий.

На каких направлениях сильные изменения

Во-первых, это Крынки в Херсонской области.

Отсюда на Харьковский фронт были перекинуты серьёзные силы — 36-я бригада морпехов и приданные ей батальоны теробороны. Оставшиеся части: 37-я и 38-я бригады морпехов ВСУ, долго фиксировавшие огромные потери, под Харьков не кинули только из-за того, что они понесли критические потери в живой силе и технике.

И если сперва локальные рейды на левобережье Днепра и Крынки они ещё совершали, то потом российские бойцы их полностью купировали, а затем и вовсе выгнав из Крынок. Генштаб ВСУ уже заявил о полном выходе оттуда.

Во-вторых, Часов Яр.

На этом фланге Артёмовска долгое время действовала украинская 43-я артиллерийская бригада, оснащённая немецкими "самоходками" PzH 2000. После переброски на Харьковских фронт подразделение активно теряло западную технику, а затем была отведена в тыл для ротации и восстановления. Сейчас она до сих пор ждёт пополнения, ограниченно участвуя в боевых действиях.

На юге Артёмовского фронта в задачи этой бригады входил контрбатарейный огонь, и переброска под Харьков помогла ВС РФ окончательно освободить село Красное, Клещеевку и примыкающие высотки, и пробиться к городу Часову Яру с южных флангов. Также успеха в данном районе российская армия смогла достичь из-за "турне под Харьков" подразделений 22-й ОМБр и 42-й ОМБр, оборонявших канал "Северский Донец — Донбасс" к западу от посёлка Клещеевка.

В третьих, Купянск в Харьковской области.

Отсюда под Харьков брошены некоторые "элитные" подразделения ВСУ, к примеру 92-я ОМБр, а также формирования 22-й ОМБр, раньше разбросанной от Артёмовского до Купянского направлений. Характерно, что 22-я ОМБр была кинута сюда вместе с дефицитной военной техникой — мостоукладчиками Biber и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) Bergepanzer 2 из Германии. Данную технику Киев активно теряет под Харьковом, а поскольку новой не предвидится, надо ждать ухудшения ситуации с мобильностью военных частей на других фронтах.

И, наконец, Орехов в Запорожской области.

На этом участке фронта у киевского режима существенно ослабли рубежи между сёлами Вербовое и Новопокровка. Под Харьков отсюда были переброшены 82-я ОДШБр с танками Challenger 2 и БТР Stryker, а также 117-я ОМБр на польских танках PT-91 Twardy. Эти подразделения оказались бесполезны в мясорубке под Работино и уже понесли серьёзные потери под Харьковом. Но даже без этих бригад ВСУ активность бандеровцев на Ореховском фронте сохраняется. Правда, Работино там они полностью потеряли.

Вывод

У ВСУ сейчас просто нет направления, откуда Генштаб ВСУ не снял бы крупную группировку войск. Из всех ключевых направлений, наверное, наименее пострадавшими от "прореживания" остаются Кураховское и Покровское направления. Там резерв неонацистов, наоборот, растёт за счёт мобилизованных из территориальной обороны. Но вот новые направления запросто "поплывут", если армия России зайдёт именно с тех направлений