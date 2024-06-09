Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Растянутая мясорубка. Как переброска украинских резервов под Харьков сказалась на других фронтах

Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях

Силовые структуры » Военные новости

Переброска резервов ВСУ со "старых" участков спецоперации идёт уже три недели.

Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ряд участков фронта ослаб, а на некоторых ситуация почти не изменилась.

Напомним, наступление группировки "Север" армии России в Волчанске и под Липцами идёт уже почти месяц. Для реагирования на "русскую активность" на Харьковское направление Киев стянул немалые силы, многие из которых уже понесли жуткие потери, сопоставимые с началом прошлогоднего украинского "контрнаступа". Манёвренные бои тут постепенно переходят в позиционные. Разумеется, это накладывает отпечаток и на потери, и на динамику боевых действий.

На каких направлениях сильные изменения

Во-первых, это Крынки в Херсонской области.

Отсюда на Харьковский фронт были перекинуты серьёзные силы — 36-я бригада морпехов и приданные ей батальоны теробороны. Оставшиеся части: 37-я и 38-я бригады морпехов ВСУ, долго фиксировавшие огромные потери, под Харьков не кинули только из-за того, что они понесли критические потери в живой силе и технике.

И если сперва локальные рейды на левобережье Днепра и Крынки они ещё совершали, то потом российские бойцы их полностью купировали, а затем и вовсе выгнав из Крынок. Генштаб ВСУ уже заявил о полном выходе оттуда.

Во-вторых, Часов Яр.

На этом фланге Артёмовска долгое время действовала украинская 43-я артиллерийская бригада, оснащённая немецкими "самоходками" PzH 2000. После переброски на Харьковских фронт подразделение активно теряло западную технику, а затем была отведена в тыл для ротации и восстановления. Сейчас она до сих пор ждёт пополнения, ограниченно участвуя в боевых действиях.

На юге Артёмовского фронта в задачи этой бригады входил контрбатарейный огонь, и переброска под Харьков помогла ВС РФ окончательно освободить село Красное, Клещеевку и примыкающие высотки, и пробиться к городу Часову Яру с южных флангов. Также успеха в данном районе российская армия смогла достичь из-за "турне под Харьков" подразделений 22-й ОМБр и 42-й ОМБр, оборонявших канал "Северский Донец — Донбасс" к западу от посёлка Клещеевка.

В третьих, Купянск в Харьковской области.

Отсюда под Харьков брошены некоторые "элитные" подразделения ВСУ, к примеру 92-я ОМБр, а также формирования 22-й ОМБр, раньше разбросанной от Артёмовского до Купянского направлений. Характерно, что 22-я ОМБр была кинута сюда вместе с дефицитной военной техникой — мостоукладчиками Biber и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) Bergepanzer 2 из Германии. Данную технику Киев активно теряет под Харьковом, а поскольку новой не предвидится, надо ждать ухудшения ситуации с мобильностью военных частей на других фронтах.

И, наконец, Орехов в Запорожской области.

На этом участке фронта у киевского режима существенно ослабли рубежи между сёлами Вербовое и Новопокровка. Под Харьков отсюда были переброшены 82-я ОДШБр с танками Challenger 2 и БТР Stryker, а также 117-я ОМБр на польских танках PT-91 Twardy. Эти подразделения оказались бесполезны в мясорубке под Работино и уже понесли серьёзные потери под Харьковом. Но даже без этих бригад ВСУ активность бандеровцев на Ореховском фронте сохраняется. Правда, Работино там они полностью потеряли.

Вывод

У ВСУ сейчас просто нет направления, откуда Генштаб ВСУ не снял бы крупную группировку войск. Из всех ключевых направлений, наверное, наименее пострадавшими от "прореживания" остаются Кураховское и Покровское направления. Там резерв неонацистов, наоборот, растёт за счёт мобилизованных из территориальной обороны. Но вот новые направления запросто "поплывут", если армия России зайдёт именно с тех направлений

Группировка войск Север РФ создала Санитарную зону близ Харькова
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу часов яр
Обсудить
Новости Все >
К технологии виртуальной реальности пребегли для обучения на механиков
Максим Виторган рассказал о воспитании сына Платона и своей эволюции как отца
Как создать уют в светлом интерьере: советы по расстановке акцентов
Эксперт: отсутствие прозрачной системы аналитики снижает эффективность стримингов
Почему стоит бронировать отель через официальный сайт: советы экспертов
Рецепт салата из груш с кунжутной заправкой
Избегая аллергических реакций: как правильно ухаживать за чувствительной кожей
Украинская власть разочарована подготовкой пилотов F-16 в США
Как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике?
Владелец СТО раскрыл, как избавиться от биения руля
Популярное
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США

Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".

Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Почему стоит бронировать отель через официальный сайт: советы экспертов
Рецепт салата из груш с кунжутной заправкой
Избегая аллергических реакций: как правильно ухаживать за чувствительной кожей
Украинская власть разочарована подготовкой пилотов F-16 в США
Как избавиться от мучнистой росы на крыжовнике?
Владелец СТО раскрыл, как избавиться от биения руля
McDonalds пообещал стать McDavid’s, если "Эдмонтон" выиграет Кубок Стэнли
По какой причине кот "носится" по диванам и шкафам
Компания Plaex собирается строить города из материалов, похожих на конструктор Lego
Почему спокойная собака вдруг начала рычать: 2 возможные причины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников