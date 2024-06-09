Переброска резервов ВСУ со "старых" участков спецоперации идёт уже три недели.
Ряд участков фронта ослаб, а на некоторых ситуация почти не изменилась.
Напомним, наступление группировки "Север" армии России в Волчанске и под Липцами идёт уже почти месяц. Для реагирования на "русскую активность" на Харьковское направление Киев стянул немалые силы, многие из которых уже понесли жуткие потери, сопоставимые с началом прошлогоднего украинского "контрнаступа". Манёвренные бои тут постепенно переходят в позиционные. Разумеется, это накладывает отпечаток и на потери, и на динамику боевых действий.
Во-первых, это Крынки в Херсонской области.
Отсюда на Харьковский фронт были перекинуты серьёзные силы — 36-я бригада морпехов и приданные ей батальоны теробороны. Оставшиеся части: 37-я и 38-я бригады морпехов ВСУ, долго фиксировавшие огромные потери, под Харьков не кинули только из-за того, что они понесли критические потери в живой силе и технике.
И если сперва локальные рейды на левобережье Днепра и Крынки они ещё совершали, то потом российские бойцы их полностью купировали, а затем и вовсе выгнав из Крынок. Генштаб ВСУ уже заявил о полном выходе оттуда.
Во-вторых, Часов Яр.
На этом фланге Артёмовска долгое время действовала украинская 43-я артиллерийская бригада, оснащённая немецкими "самоходками" PzH 2000. После переброски на Харьковских фронт подразделение активно теряло западную технику, а затем была отведена в тыл для ротации и восстановления. Сейчас она до сих пор ждёт пополнения, ограниченно участвуя в боевых действиях.
На юге Артёмовского фронта в задачи этой бригады входил контрбатарейный огонь, и переброска под Харьков помогла ВС РФ окончательно освободить село Красное, Клещеевку и примыкающие высотки, и пробиться к городу Часову Яру с южных флангов. Также успеха в данном районе российская армия смогла достичь из-за "турне под Харьков" подразделений 22-й ОМБр и 42-й ОМБр, оборонявших канал "Северский Донец — Донбасс" к западу от посёлка Клещеевка.
В третьих, Купянск в Харьковской области.
Отсюда под Харьков брошены некоторые "элитные" подразделения ВСУ, к примеру 92-я ОМБр, а также формирования 22-й ОМБр, раньше разбросанной от Артёмовского до Купянского направлений. Характерно, что 22-я ОМБр была кинута сюда вместе с дефицитной военной техникой — мостоукладчиками Biber и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) Bergepanzer 2 из Германии. Данную технику Киев активно теряет под Харьковом, а поскольку новой не предвидится, надо ждать ухудшения ситуации с мобильностью военных частей на других фронтах.
И, наконец, Орехов в Запорожской области.
На этом участке фронта у киевского режима существенно ослабли рубежи между сёлами Вербовое и Новопокровка. Под Харьков отсюда были переброшены 82-я ОДШБр с танками Challenger 2 и БТР Stryker, а также 117-я ОМБр на польских танках PT-91 Twardy. Эти подразделения оказались бесполезны в мясорубке под Работино и уже понесли серьёзные потери под Харьковом. Но даже без этих бригад ВСУ активность бандеровцев на Ореховском фронте сохраняется. Правда, Работино там они полностью потеряли.
У ВСУ сейчас просто нет направления, откуда Генштаб ВСУ не снял бы крупную группировку войск. Из всех ключевых направлений, наверное, наименее пострадавшими от "прореживания" остаются Кураховское и Покровское направления. Там резерв неонацистов, наоборот, растёт за счёт мобилизованных из территориальной обороны. Но вот новые направления запросто "поплывут", если армия России зайдёт именно с тех направлений
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".