Зачем Генштаб ВСУ хочет вывести из Волчанска часть резерва и перебросить её в Донбасс

Резервом ВСУ украинское командование лихорадочно затыкает дыры на фронтах

3:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Киев может вывести из Волчанска часть своих резервов и бросить их в Донбасс.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии is licensed under public domain

Пока это не свершившийся факт, а только слухи, которые зарождаются на фоне потерь самых боеспособных механизированных бригад ВСУ, а также простой украинской пехоты.

Для чего это нужно и о чём идёт речь?

Сейчас на Харьковском направлении армия Украины стоит перед очередной отрицательной дилеммой: или отдать русским часть Харьковской области или ценой роста потерь и с ущербом для тактической обстановки на других направлениях, продолжать упираться.

Второй вариант имеет больше медийное значение, чем военное, а вот первый даст возможность сделать выводы и об уровне командования, и об уровне планирования Генштаба.

В декабре 2023 года ситуация на фронте коснулась "понятия реактивности", применяясь к боевым действиям в Крынках в Херсонской области, пишет "Военная хроника". Схожесть ситуации в городе Волчанск и посёлке Крынки уже не раз отмечались экспертами, но по мере продолжения ВС РФ под Волчанском ситуация опять повторяется.

Повтор ли?

Как и в посёлке Крынки (и в Авдеевке с Артёмовском), украинские войска несут громадные потери в личном составе и боевой технике, тратя колоссальные ресурсы на удержание даже одного небольшого населённого пункта, оборона которого в перспективе была абсолютно бесполезным делом. Но существовавший на момент высадки в Крынках запас живой силы из бригад теробороны, подчинённых подразделениям морпехов ВСУ, для обороны Харьковщины оказался существенно меньше.

Оперативного резерва армии Украины, способного "заткнуть" какие-нибудь направления на период боёв на Харьковском направлении при этом, по всей вероятности, либо не существует совсем, либо количество этих подразделений было недостаточным для переброски на какое-то направление. Неважно на какое, Сумское, Кураховское, Сватовское, Южно-Донецкое или Покровское.

Вывод

Переброска боевых частей ВСУ с одного фронта на другой наблюдали уже не раз, и единственным относительно удачным примером этой тактики являются действия украинской 47-й бригады "Магура". Это формирование сняли с Запорожского фронта, бросив на защиту Авдеевки, где подразделение, кстати. продолжало нести потери.

А, например, 82-я бригада, известная больше, как "дополнительные силы прорыва", которых прислали помочь "пробивать работинский коридор" на юг, понесла серьёзные потери. Восполнить эти потери в ближайшее время вряд ли удастся, поэтому бригада, судя по всему, сменит направление и её заменят на другое подразделение. Хотя неизвестно именно какое.

Правда, нет никаких гарантий, что на другом участке российской спецоперации 82-я бригада, на вооружении которой находятся западная техника, а в частности, Challenger 2 из Великобритании, покажет себя лучше, чем под Харьковом или около Работино.

А между тем приходят свежие сообщения с боевых полей специальной военной операции. Военные корреспонденты с мест сообщают, что в городе Часов Яр микрорайон "Канал" скоро будет оставлен боевиками Вооружённых сил Украины. Начинается битва теперь за микрорайон "Новый"...