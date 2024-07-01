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Дмитрий Плотников
Снаряд "Тельник" для танка Т-90. Вольфрамовая начинка боеприпаса для денацификации Украины

"Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Поступает информация, что танки Т-90 в зоне специальной военной операции получили новейшие российские снаряды "Тельник".

"Тельник" — это уникальный танковый снаряд с готовыми суббоеприпасами
Фото: defenseimagery.mil by Jacob H. Smith, U.S. Army

Накануне в Сети появились кадры, где эти боеприпасы распаковываются. А что это за боеприпасы, и как они могут изменить тактику танковых подразделений ВС РВ?

"Тельник" (3ВОФ128/3ОФ82) — это уникальный снаряд с готовыми суббоеприпасами, который способен взрываться в нужной точке при подлёте к цели. Причём направление разлёта осколков может выбирать оператор — либо по кругу конуса, либо вперёд.

Данный снаряд эффективно поражает пехоту на открытых пространствах или в траншеях, куда непросто попасть классическим снарядом танка.

Оснащение, действие, применение

Боеснаряд содержит 450 вольфрамовых стержней, которые при подрыве создают осколочное поле из 2,5 тыс. фрагментов с направленным действием. Также "Тельник" оснащён многорежимным взрывателем, который позволяет точно настроить снаряд в зависимости от типа цели.

Точку подрыва, с учётом оптимального воздействия осколочного поля, вычисляет лазерный дальномер, входящий в состав многоканального прицела "Сосна-У".

Его применение даст возможность более гибко использовать танки в составе групп поддержки и штурмовых групп. При этом сохраняется тот же калибр и принцип использования боеприпаса.

Учитывая, что прямые танковые дуэли в зоне специальной военной операции на Украине редки, танки снова начинают выполнять свою изначальную роль — поддержку огнём пехоты, использующей укрытия и укрепления, пишет "Военная хроника".

Возможность выбора направления разлёта осколков и точной настройки точки подрыва позволит танковым подразделениям более эффективно справляться с различными задачами на поле боя.

Введение снарядов "Тельник" в арсенал танков Т-90 значительно повысит их боевую эффективность, особенно в условиях современной войны, где поддержка пехоты и точечные удары по укрытиям играют ключевую роль.

Основные характеристики

Тип боеприпаса: Осколочно-фугасный снаряд.

Назначение: Для поражения живой силы, легкобронированной техники и укрепленных позиций противника.

Составные части:

Корпус: Металлический корпус, содержащий взрывчатое вещество, обычно изготавливается из высокопрочной стали.

Взрыватель: Устанавливается на снаряд и обеспечивает подрыв до цели, при ударе о цель или с задержкой, что позволяет адаптировать боеприпас для различных типов целей.

Осколочное действие: Обеспечивается за счет конструкции корпуса, который при взрыве разлетается на множество осколков, поражающих живую силу и технику противника.

Боевые характеристики:

  • Калибр: В данном случае 125 мм, что соответствует стандарту для современных танковых пушек.
  • Дальность стрельбы: Обычно соответствует дальности стрельбы стандартной танковой пушки и может варьироваться в зависимости от модели танка и условий стрельбы.
  • Разрушительная сила: Высокая фугасная мощность и большое количество осколков обеспечивают эффективное поражение целей в радиусе действия взрыва.

Вывод

3ВОФ128/3ОФ82 "Тельник" представляет собой мощный и универсальный осколочно-фугасный снаряд для танков, предназначенный для эффективного поражения широкого спектра целей. Высокая фугасная мощность, значительное осколочное действие и гибкость применения делают этот боеприпас важным элементом арсенала современных танковых подразделений.

Танки Т-90 в зоне СВО получили, предположительно, новейшие российские снаряды «Тельник»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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