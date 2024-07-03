Часов Яр для ВСУ потерян, они отступают на Константиновку

ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке

Совсем немного осталось до освобождения Часова Яра, уверены не только российские бойцы, но и украинские военнослужащие. Это для них чревато отступлением на стратегический центр Донбасса — Константиновку.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

В ВСУ уверены в скорой потере Часова Яра

ВС РФ полностью выбили ВСУ из микрорайона "Канал" в Часове Яре — самого восточного и самого высокого микрорайона города. Вчера вечером десантники 98-й воздушно-десантной дивизии взяли под контроль оставшиеся многоэтажки. Российские войска более двух месяцев медленно продавливали оборону ВСУ, применяя авиабомбы.

Опубликованы видеокадры с флагом РФ на многоэтажках. ВСУ ушли за канал Северский Донец.

Командир тактической группировки ВСУ "Реванш" Богдан Ходаковский пишет в Telegram, что "россияне преуспели" "и потеря Часова Яра стала ближе".

"В перспективе это имеет серьёзные последствия для изменения оперативной карты Донбасса. Следующая остановка — Константиновка. Мы должны организовать контрнаступательные действия и вернуть стратегические позиции", — указывает Ходаковский.

ВС РФ продвинулись также на флангах Часова Яра.

Потеря города приведёт к оперативному прорыву фронта, заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста.

"Часов Яр — само по себе это оперативное направление. Если противнику удастся пройти его или мы его сдадим, это приведёт к кризису оперативно-тактического уровня", — отметил он.

В качестве ошибок ВСУ украинскими ресурсами названы:

"попытки восстановить позиции, когда это не несёт никакого смысла,

и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении".

Прорыв к Нью-Йорку идентичен прорыву на Очеретино

Сразу две очередные "крепости" на подходе — Торецк и Часов Яр, пишет украинский военный блогер Константин Машовец в Telegram.

Угрожая Торецку (южнее Часова Яра) российские войска сумели прорвать оборону ВСУ и продвинулись в село Нью-Йорк (Новгородское), прикрывающего Торецк с юга.

"Вероятно, южная часть села Нью-Йорк потеряна", — отмечает Машовец.

По данным российского военного блогера Руслана Татаринова, ВС РФ заняли примерно одну четверть этого населённого пункта. Если смотреть на карту, то прорыв очень похож на Очеретенский — клином вдоль железной и автомобильной дорог. По дороге освобождено село Юрьевка, также российские бойцы заняли железнодорожную станцию "Железное". Глубина продвижения составила почти 4,5 километра, а ширина до почти 2,5 квадратных километра.

Одновременно идёт наступление на Торецк с фронта — от Горловки. Успеху способствовал скрытно выкопанный подземный тоннель длинной в три километра с выходом в тыл крупным "опорникам" противника, что стало для него полной неожиданностью.

Со взятием Торецка Константиновку можно будет "брать в клещи".

ВС РФ достигают ключевого успеха летней кампании

Успех на ключевом участке всей летней кампании по освобождению ДНР достигнут на фоне неудачных попыток выбить ВС РФ из центральной части Волчанска в Харьковской области, куда ВСУ стянули резервы с других направлений. Харьковская операция ВС РФ, осуществляемая ограниченными силами, имеет важное оперативное значение — противник так и не смог полноценно купировать кризис на фронте в районе Очеретина и в районе Часова Яра.

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