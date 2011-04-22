У мужа Хакамады украли телефон в столичном ночном клубе

Владимир Сиротинский обратился в полицию. Он утверждает, что у него украли мобильный телефон в его день рождения. Муж Ирины Хакамады заявляет, что кража была совершена в ночном клубе. Пропажу телефона он обнаружил уже дома.

"В полицию поступило заявление от 63-летнего Владимира Сиротинского. Мужчина сообщил, что 15 февраля в период с 2 часов ночи до 6 утра неизвестный похитил его телефон "iPhone 11". Ущерб от действий вора составил 80 тысяч рублей", - сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала мнение Ирины Хакамады о российской оппозиции.

Известный общественный и политический деятель Ирина Хакамада крайне скептически оценивает перспективы российской внесистемной оппозиции. "Нынешняя оппозиция дико маргинализирована", - заявила она в интервью газете "Сургутская трибуна".

По мнению Ирины Хакамады, потенциал у российских оппозиционеров "очень маленький". Отчасти это связано с обективными причинами. Например, отсутствием новых лидеров. "Лица, которые представляют оппозицию, все-таки немножко из прошлого времени. А необходимо на первый план выдвигать молодежь. Тогда дела пойдут, может быть, бойчее", - считает она.

При этом Ирина Хакамада верит в успех праволиберальной идеи. "Правым не доверяли из-за непопулярных реформ при Ельцине. И они не выдвинули новых лидеров, к которым можно было бы не предъявлять претензии. Но в принципе правая идея популярна среди нового поколения. Потому что его представители - это индивидуалисты, они самостоятельно зарабатывают деньги, они хотят свободы, а не патернализма со стороны государства", - отмечает она.