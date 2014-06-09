Многими российскими ракетами управляет искусственный интеллект

Не все, но многие ракеты, стоят на вооружении армии России, имеют искусственный интеллект (ИИ). Об этом стало известно со слов руководителя компании, производящей ракетное вооружение, Бориса Обносова.

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"Что касается искусственного интеллекта, то по существу он есть у нас на многих изделиях. Когда ракета летит несколько часов, определяя курс и распознавая цель, — это ли не искусственный интеллект?", — задался вопросом Обносов.

Он не стал перечислять имеющее ИИ вооружение, но указал на то, что это, в основном, новейшие стратегические средства.

"Теперь пришло время и для тактического ракетного вооружения", — немного рассказал о планах Обносов.

Обносов сообщил о том, что скоро в войска отправятся новые торпеда и авиабомба, о чем ранее писала "Правда.Ру".

Что касается искусственного интеллекта, то в России полноценный вариант такой системы появился еще в 2014 году.

Новая российская разработка — программа Eugene, представляющая собой имитацию человеческого интеллекта, прошла "тест Тьюринга" была признана подлинным искусственным интеллектом, говорится на сайте британского Университета Рединга.

Eugene представляет собой чат-бот, который выдает себя за 13-летнего англоговорящего мальчика из Одессы по имени Евгений Густман. Ее создали российский инженер Владимир Веселов, ныне работающий в США, и живущий в России украинец Евгений Демченко.

Напомним, тест на различение человека от искусственного интеллекта был предложен британским ученым Аланом Тьюрингом в 1950 году." В рамках теста судейская комиссия общается через текстовый интерфейс с предложенной программой и людьми. В случае, если в 30% случаев компьютеру удается убедить судью в своей человеческой сущности, тест считается пройденным.

В ежегодном смотре подобных программ в Университете Рединга участвовали пять платформ искусственного интеллекта, и только "Евгению Густману" удалось пройти тест. Ранее программа уже принимала участие в конкурсе, однако тогда планку в 30% превысить не удавалось.

В прошлом году королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала Алана Тьюринга, осужденного в 1952 году за гомосексуализм и покончившего с собой двумя годами позже. Ученый считается одним из наиболее выдающихся специалистов в области математической логики и криптографии.

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