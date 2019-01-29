Defense News: США начали производство ядерных зарядов малой мощности

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки приступило к производству первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2.
Об этом сообщает американское издание Defense News. Авторы материала ссылаются на Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США.
Так, заявили изданию в американском государственном ведомстве, новые ядерные боеголовки малой мощности поступят на вооружение армии Соединенных Штатов Америки уже в этом году. Авторам материала не удалось выяснить у источника в Национальном управлении ядерной безопасности, о каком именно количество боеголовок идет речь.
W76-2, пишут журналисты из Defense News, создаются на основе W76-1. Данные боеголовки предназначены для баллистических ракет, установленных на американских стратегических подводных лодках класса "Огайо".
Примечательно, что новая ядерная боеголовка имеет мощность в 5-6 килотонн, в то время как мощность ее предшественницы, W76-1, составляет порядка сотни килотонн. Она была создана в США еще в 70-ых годах прошлого века.
Отметим, что идея уменьшения мощности боеголовок значится в новой, недавно принятой военной доктрине США. Так, считает официальный Вашингтон, наличие боезарядов малой мощности на вооружении американской армии не позволит Российской Федерации — главному геополитическому противнику страны на сегодняшний день — "использовать свой потенциал тактического оружия".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупное западное издание сравнило, сколько на свои армии тратят Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Китайская народная республика. Так, выяснилось, что у США средний годовой бюджет намного больше. Но, уверены эксперты, Вашингтону необходимо увеличить траты.
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