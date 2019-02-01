МИД РФ: США играют в "экономическое изматывание" России

Соединенные Штаты Америки начинают "экономически изматывать" Российскую Федерацию гонкой вооружения.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Так, заявил Сергей Рябков, США рассчитывают, что Россия разорится, вступая в инициированную Вашингтоном гону вооружений. Однако, заявляет заместитель главы российского дипломатического ведомства, для Российской Федерации гонка эта будет "экономически подъемной". Пусть и затратной, подтвердил Сергей Рябков, но из этой борьбы Россия банкротом не выйдет.

Тем более, указал замглавы Министерства иностранных дел, Россия — опытная держава, умеющая извлекать хорошие уроки из пережитого.

Сергей Рябков, что примечательно, отметил "особенности восприятия окружающего мира", которые есть сегодня у Соединенных Штатов Америки. Так, указал Рябков, действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что Вашингтон хочет защитить от возможной ракетной атаки каждый американский город по отдельности. Но это, указывает заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, невозможно.

Защитить каждый город в стране можно, указывает Сергей Рябков, лишь с помощью политических договоренностей, мировых соглашений, недопустимости инцидентов. Как раз такой путь, резюмирует Рябков, и предлагает Россия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно предоставленным американскими средствами массовой информации данным, Соединенные Штаты Америки тратят на оборону в несколько раз больше, чем Российская Федерация. Но, считают американские эксперты, Вашингтону не стоит останавливаться на достигнутом и еще больше увеличить свои военные расходы.

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