Мадуро готовит народ Венесуэлы к вторжению и гражданской войне

3 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил возможность перехода политического кризиса в военный конфликт. Он рассказал журналистам, что венесуэльский народ готов защитить свои земли от любого неприятеля.

По словам Мадуро, "народная война" начнется только в том случае, если "северная империя" (предположительно США) решиться на отчаянный поступок и пошлет своих военных в Венесуэлу.

"Мы готовы защищать свои интересы, свою страну и свои земли. Народ знает, что происходит в стране. В случае вторжения, люди знают куда идти, и что делать. Если третья сила все-таки вмешается в кризис, это будет народная война", — сообщил Мадуро.

Напомним, 2 февраля Николас Мадуро распорядился приравнять бойцов народного ополчения к регулярной армии. Им был открыт доступ к военному арсеналу.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вторжения в Венесуэлу.

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