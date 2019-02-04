К прокуратуре появилось много вопросов по делу о гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной назвал три наиболее вероятные версии гибели группы Дятлова, но все они не требовали засекречивания. Новые вопросы к прокуратуре были озвучены на конференции в Екатеринбурге, посвященной 60-летней годовщине трагедии.

Участники конференции отметили, что новость о возобновлении уголовного дела обрадовала их, однако версии, которые следователи рассматривают как основные, вызвали недоумение. Следствие сосредоточило внимание лишь на трех природных причинах трагедии: лавина, ураган или падение снежной доски.

К числу возможных причин гибели туристов, профессор УрФу Петр Бартоломей отнес версию с запуском ракеты:"Нам говорили, что никаких запусков в тот период не было, но 2 февраля в то время был запуск ракеты с аварийным окончанием полёта".

Эту точку зрения разделил участник поисковых работ Валентин Якименко, рассказавший про снимки одного из членов группы, на которых в небе были видны летящие объекты с ярким пятном, похожим на вытекающую жидкость. "Вытекающая жидкость - топливо самолёта. Это топливо могло вылиться на палатку, что послужило причиной бегства", - уточнил Якименко.

Выступавшие также обратили внимание на криминальные версии, отброшенные следствием за полную несостоятельность. Шамиль Сабиров, пять раз поднимавшийся на перевал Дятлова, считает причиной гибели - попадание в палатку к туристам химической гранаты. На насильственную смерть указывают переломы ребер у одного из участников похода.

Исследователь Олег Архипов заявил, что причины смерти молодых людей были известны следствию. По его словам, обнаруженная им следственная записка утверждает то, что тела всех студентов были найдены еще за 6 дней до начала их официальных поисков.

Горный мастер из Североуральса назвал причиной гибели группы "внешнее воздействие", но не человеческое, а внеземное. По его словам, запечатленный на фотографиях объект не был ракетой. Это был аппарат НЛО, приземлившийся рядом с палаткой туристов и "проявивший к ним агрессию".

С версией природного фактора согласился лишь один из спикеров конференции, признавший сход лавины причиной смерти студентов. Лавину, по мнению исследователя, вызвала аномальная активность Солнца.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о начале проверки прокуратурой материалов 60-летней давности по факту гибели группы туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале.

Источник фото: Екатеринбург Онлайн

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