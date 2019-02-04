В российской армии появятся "Сотники" в экзоскелетах

Недавно Министерство обороны России опубликовало справочник, в котором находится фотография нового экзоскелета для российской армии. Экзоскелет третьего поколения был разработан на базе комплекта снаряжения "Ратник".

Экзоскелет в будущем планируют дополнить новейшими элементами вооружения, чтобы увеличить боеспособность российской армии. Ранее экзоскелет "Сотник" был представлен на форуме "Армия-2018" в качестве основного экзоскелета для Сухопутных войск России.

Ранее "Правда.Ру" публиковала обзорную статью, в которой рассматривала новинки для российской армии в 2019 году.

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