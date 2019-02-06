Иран пригрозил Израилю войной из-за Сирии

6 февраля правительство Ирана предупредило израильских властей о последствиях атак на иранские военные объекты в Сирии. Власти Ирана подчеркнули, что если атаки израильских военных не прекратятся, они будут вынуждены объявить войну Израилю.
"У нас нет выбора. Если военные силы Израиля будут продолжать наносить урон нашим объектам в Сирии, мы будем вынуждены научить израильтян хорошим манерам", — сказал секретарь Высшего Совета Национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Шамхани добавил, что в случае такого развития событий, Иран нанесет "решительные и агрессивный" ответ. Напомним, недавно в Иране испытали новейшие баллистические ракеты, которые могут поражать цель на расстоянии до 1300 километров.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российски посол в Иране опроверг сообщения СМИ о боестолкновении иранских и российских военных сил в Сирии.
Фото: Служба новостей ООН
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