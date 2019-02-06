Столичная полиция получила более 500 писем о "минировании"

Более 500 сообщений об угрозе взрыва поступили во вторник, 5 февраля, в дежурную часть Главного управления МВД по Москве и территориальные отделы полиции, сообщает РБК со ссылкой на слова неназванного источника в полиции.
В правоохранительных органах отмечают, что ни одно из поступивших сообщений в ходе проверки не подтвердилось. Анонимные сообщения поступали по электронной почте с IP-адресов, принадлежащих зарубежным странам, среди которых оказалась и Украина.
В издании уточняют, что полиция проверила порядка 680 объектов на всей территории столицы. Среди них оказалось более 140 школ и детских садов, 10 гостиниц, 19 больниц, 90 торговых центров, около 80 государственных и муниципальных учреждений, 128 ресторанов и кафе, а также четыре жилых дома. Из-за ложных сообщений о минировании было эвакуировано более 164 тысяч человек.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что российские города массово минируют из Украины. Напомним, что тогда телефонные звонки с сообщениями о бомбах по всей России поступали правоохранителям крупных городов страны. При этом ни одно сообщение также не подтвердилось. По данным российских силовиков, массовые сообщения о минировании зданий по всей стране могли поступать с территории Украины.
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